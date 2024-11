Monster Hunter Wilds: Rekordzahlen in der Open-Beta ziehen Gaming-Community in den Bann

Die Open-Beta von Monster Hunter Wilds sorgt derzeit auf Steam für beeindruckende Spielerzahlen und zieht die Aufmerksamkeit der Gaming-Community auf sich. Die Beta ist am 31. Oktober 2024 gestartet und läuft bis zum 4. November 2024 auf allen Plattformen. PlayStation Plus-Nutzer erhielten sogar einen frühen Zugang zu der Beta.

Beeindruckende Spielerzahlen in der Beta-Phase

Seit dem Start der Open-Beta hat Monster Hunter Wilds auf Steam beeindruckende Höchstwerte erzielt. Die Beta verzeichnete bereits einen Spitzenwert von 463.798 gleichzeitig aktiven Spielenden. Mit aktuell 449.941 Leuten online im Spiel belegt der Titel den fünften Platz der meistgespielten Games auf Steam. Nur Dauerbrenner wie PUBG, Dota 2 und Counter-Strike 2 können diese Zahlen übertreffen. Diese Position im Ranking zeigt, dass Monster Hunter Wilds bereits in der Beta-Phase großes Interesse auf sich zieht.

Lässt Konkurrenztitel in der Spieleraktivität weit hinter sich

Ein Vergleich mit anderen aktuellen Titeln unterstreicht den Erfolg der Beta: Call of Duty: Black Ops 6, ein etablierter Franchise-Titel, kommt derzeit auf 163.540 User, und Dragon Age: The Veilguard erreicht 49.807 Spielenden. Die Zahlen auf SteamDB verdeutlichen, dass Monster Hunter Wilds die Konkurrenz in der Spieleraktivität deutlich hinter sich lässt.

Die hohe Popularität der Beta deutet darauf hin, dass dieser Titel der Monster Hunter-Reihe das Potenzial hat, zu einem der erfolgreichsten Ableger zu werden. Die Zahlen der Open-Beta spiegeln jedenfalls das enorme Interesse der Gaming-Community wider und lassen auf einen erfolgreichen Launch hoffen.

Monster Hunter Wilds spielt in einer neuen Region, dem "Verbotenen Land", wo sich eine Expedition ein Monster namens Weißer Geist als Ziel vornimmt. Capcom beschreibt das Verbotene Land als lebendige Welt mit unberechenbaren Wetterverhältnissen, die das "Umgebung drastisch verändert". Monster jagen in der Ödzeit Rudeln, während in der "Zeit der Fülle" die Tierwelt noch vielfältiger wird.

Fans können sich freuen, denn lange müssen wir nicht mehr auf Monster Hunter Wild warten. Das erscheint schon am 28.Februar 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Auf was freut ihr euch am meisten in Monster Hunter Wilds?