Monster Hunter Wilds: Secretlabs Titan Evo im Arkveld-Design ist der einzige Weg, wie ich mit dem eisigen Flugwyvern kuscheln würde

Es ist nicht der erste Secretlab-Gaming-Chair zu Monster Hunter, doch ist es das erste Modell, dessen Design sich auf das kommende Monster Hunter Wilds bezieht. Das kalte Arkveld-Design reiht sich in das Portfolio ein, in dem bereits Rathalos und Fatalis einen Platz gefunden haben. Ein wundervoll winterliches Design, das die ikonischen gepanzerten Ranken, die eisigen Kettenflügelfortsätze von Arkvelds in die Optik des Stuhls einbindet.

Secretlab präsentiert das neue Arkveld-Design

Irgendwo zwischen einem kalten Hellblau und Grau bewegt sich die Farbbasis des Titan Evo im Arkveld-Design. Da das Flaggschiff-Monster auch als "Der weiße Geist" bekannt ist und eben diese Farbgebung besitzt, passt das von Secretlab gewählte Design perfekt. Der Stuhl ist in den Größen "Regular" und "XL" erhältlich. Typisch für den Titan Evo besitzt dieser Chair ebenfalls den Hybrid-Kunstleder-Bezug, das magnetische Memory-Schaum-Kopfkissen, eine Lordosenstütze mit 4-Wege-System, 4D-Armlehnen und einen großen Sitzfreiraum durch die breite Sitzschale.

Hier seht ihr den Titan Evo im Arkveld-Design.

Im Mai 2023 hat Alex den Titan Evo für euch getestet. Sein Fazit: "Secretlab hat mit dem Titan Evo einen hochwertig verarbeiteten Stuhl mit coolen Features hergestellt, der vielen Konkurrenten eine lange Nase macht. Leider sparte man bei der Mechanik, was nicht für alle User einen gleich bequemen Sitz bedeutet."

Er lobt die Verarbeitung, die Einstellungsmöglichkeiten sowie die feste Polsterung. Allerdings kommt der Stuhl ohne Synchromechanik und ist dadurch etwas steifer, als so manche moderne Bürostühle. Es mag also nicht der perfekte Stuhl sein, beim Design gibt es bei diesem Monster-Hunter-Modell für mich allerdings weniger auszusetzen.

Optisch ist der Stuhl ein absolutes Brett. Die Farbe ist nicht allzu aufdringlich und doch eine angenehme Abwechslung zu den immer schwarzen Stühlen. Die Ranken an den Seitenteilen des Stuhls sind elegant und stechen durch die darunter liegenden schwarzen und helleren Elemente noch etwas besser heraus. Dabei schreien sie jedoch nicht nach einer Videospieledition. Am Rücken prangert dann etwas prominenter der Franchise-Schriftzug und ein großes Arkveld-Symbol.

Den Titan Evo im Arkveld-Design könnt ihr für 624 Euro bei Secretlab vorbestellen.

Für den letzten Schliff gibt es auch noch ein Lendenstützkissen aus Memory-Schaum, das aufgrund der vorhandenen Lordosenstütze allerdings nicht notwendig ist und beim Titan Evo eher einen dekorativen Aspekt bedient. Hier gibt es eine braune Palico-Edition. Farblich ist das nicht unbedingt das perfekte Match, aber knuffig ist es allemal. Das Kissen ist nicht Teil des Titan Evo und kann zusätzlich erworben werden.