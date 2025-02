Monster Hunter Wilds im Test - Ich feiere es für seine aufregenden Monsterjagden und seine lebendige Welt

Capcom schraubt weiter an seiner Monsterjagd und versucht sie zu perfektionieren. Schöne Story, aufregende Kämpfe und eine dynamische, lebendige Welt sorgen für Begeisterung.

Das, was ihr im Kern über Monster Hunter wissen müsst, steckt schon im Namen. Es geht um die Monsterjagd. Punkt. Der Name passt wie die Faust aufs Auge, aber passt dieses Spiel, diese Reihe zu euch? Früher sah das noch anders aus, da hielt sich Monster Hunter in seiner Nische auf, präsentierte sich ziemlich sperrig. In den jüngsten Jahren und den neuesten Teilen war Capcom sehr darauf bedacht, sich einer breiteren Zielgruppe zu öffnen, es weniger sperrig und dafür zugänglicher zu machen. Bemühungen, die sich ausgezahlt haben, wie man anhand der Erfolge sieht. Monster Hunter Wilds setzt diesen Weg konsequent fort.

Monster Hunter Wilds Release: 28.02.2025

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S

Getestete Version: PC

Genre: Action-Rollenspiel

Entwickler: Capcom / Capcom

Preis: ca. 70 Euro (PC) oder 80 Euro (Konsolen)

Eine dynamische, lebendige Welt voller Monster

Eine der Stärken des Spiels ist zweifellos seine lebendige, dynamische und abwechslungsreiche Spielwelt. Man merkt, in welchen Bereich das eingenommene Geld fließt. Und wir sind hier weit von einem echten Open-World-Spiel à la Skyrim entfernt, in dem ihr euch nahtlos überall hin bewegt. Die Welt von Monster Hunter Wilds besteht vielmehr, wie ihr es kennt, aus einzelnen Bereichen, die miteinander verbunden sind und zwischen denen es kurze Ladepausen gibt. Diese Bereiche selbst sind auch nicht wirklich riesig. Ja, es gibt ein paar größere Abschnitte, abhängig von der Örtlichkeit, aber ebenso viele relativ schmale Verbindungswege dazwischen.

Und das ist okay. Es hält das Spiel kompakt, ohne allzu stark auszuufern. Es entsteht das Gefühl, dass Capcom sich dabei mehr auf das Wesentliche beschränkt, statt einfach nur auf eine Open World zu setzen, weil man es könnte. Durch die vielen Wege und Abzweigungen ist es so, dass ihr auf eure In-Game-Map zwingend angewiesen seid. Sie ist ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel, jederzeit auf Knopfdruck bereit, das euch durch die Welt, zu seinen Ressourcen und Monstern führt.

Euer Abenteuer beginnt zum Beispiel in einer trockenen Wüste, doch das ist nur der erste Schritt. Der Kontrast dazu ist ein saftig grüner, dichter Waldbereich. Ebenso kontrastreich sind Höhlensysteme, in denen es mal feurig, mal eisig zur Sache geht. Was all das zusammenhält, ist ein lebendiges Ökosystem. Abseits der größeren Monster, die sich in bestimmten Ecken tummeln, wandern kleinere Vertreter verschiedener Spezies umher, die euch in den meisten Fällen nicht direkt um die Ecke bringen wollen. Gleichzeitig könnt ihr euch Teile dieser Umgebung in den Kämpfen zunutze machen, indem ihr mithilfe eures praktischen Greifhakens ein Wespennest in der Nähe eures Gegners zerstört - woraufhin sich die Wespen auf euer Ziel stürzen - oder eine Steinsäule, die von der Decke hängt, herabstürzen lasst.

Ab und an wirft euch das Spiel diese kleinen Hilfestellungen vor die Füße, längst nicht an jeder Ecke, das würde es zu einfach machen. Es passt jedoch zu einem der anderen wichtigen Aspekte von Monster Hunter Wilds: Achtet stets auf eure Umgebung. Nicht nur auf solche Möglichkeiten, die euch einen Vorteil verschaffen, sondern gleichermaßen auf nützliche Ressourcen, die sich in Hilfsmittel, Tränke und dergleichen umwandeln lassen. Und natürlich auf andere Monster. Nicht nur kleinere Kreaturen können in einen Kampf verwickelt werden, sondern auch die größeren Biester. Was ein weiterer Vorteil für euch ist, wenn es euch gelingt, eines der Monster zu einem anderen zu locken, wodurch sie sich gegenseitig bekämpfen und Schaden zufügen. Achtet nur darauf, nicht zwischen die Fronten zu geraten.

Zwischen den Missionen und nach dem Abschluss der Hauptstory lädt euch das Spiel zur freien Erkundung der Welt ein, wobei ihr seine Vorzüge noch mehr zu spüren könnt als im Verlauf der Geschichte. Tag und Nacht wechseln sich ab. Was als kleiner Regenschauer beginnt, kann sich zu einem mächtigen Gewitter mit Blitzschlägen und Wasserfluten entwickeln. In der Wüste seht ihr schon aus der Distanz, wenn ein Sandsturm aufzieht, der euch dann buchstäblich überrollt. All das passiert in Echtzeit, wirkt sich auf die Umgebung und das Wildleben in den entsprechenden Bereichen aus. Ein weiterer Punkt, der die Welt von Wilds so lebendig wirken lässt.

Eine Kampagne zur Vorbereitung auf das, was noch kommt

Bevor ihr die Freiheiten, die Monster Hunter Wilds zu bieten hat, gänzlich auskosten könnt, folgt ihr erst einmal einer eher linearen Struktur. Der Low-Rank-Fortschritt, bei dem ihr nach und nach verschiedene Monster niederknüppelt, wurde in eine Geschichte eingebettet, in der es um die Erforschung der Wildnis, um ein mysteriöses Monster und die Suche eines Jungen nach seinem Zuhause geht. Wenn man so will, könnte man es als eine Art sehr ausuferndes Tutorial bezeichnen, das euch wirklich mit so ziemlich allen Aspekten des Spiels vertraut macht, aber längst nicht mit allen.

Für mich ist es auf jeden Fall eine interessantere Art, dieses Prozedere zu durchlaufen, als einfach nur Quest für Quest von der Questtafel abzuhaken. Was aber gleichermaßen an der starken Inszenierung mit hohen Produktionswerten liegt, bei der sich Albernheiten mit ernsten Momenten abwechseln. Zudem profitiert Monster Hunter Wilds hier von seinen sympathischen Charakteren, die die Story tragen. Klar, irgendwann habt ihr das Muster durchschaut: Ihr begebt euch an einen Ort, dann bekommt ihr es mit einem Monster zu tun. Dann gibt’s meistens eine Pause und das Spielchen wiederholt sich. Doch wie gesagt, das ist alles spannender, interessanter umgesetzt und hilft euch dabei, diese Welt und seine Monster schrittweise kennenzulernen.

Im Normalfall solltet ihr im Verlauf der Story auch nicht die größten Schwierigkeiten haben, obwohl ihr euch nicht ideal auf die Begegnung mit neuen Monstern vorbereiten könnt. Dieser Aspekt kommt erst später mehr zum Tragen, wenn ihr euch nach der Hauptgeschichte gezielt mit der Jagd nach einzelnen Monstern, High-Rank-Missionen und solchen Dingen befasst. Tatsächlich kam ich hier so gut durch wie bei keinem anderen Monster Hunter zuvor, was nicht nur am gefühlt eher niedriger ausgelegten Schwierigkeitsgrad der Story liegt, sondern auch noch an anderen Aspekten beziehungsweise Neuerungen, doch dazu später mehr.

Trotz des größeren Story-Fokus befasst sich Monster Hunter Wilds im Kern immer noch mit den Dingen, die die Serie groß gemacht haben. Ihr stellt Waffen und Rüstung her, sucht Materialien (auch für Fallen, Tränke und dergleichen), schaut euch genau an, welche Schwachpunkte die Monster haben, und versucht diese auszunutzen. Seid nicht überrascht, wenn euer Inventar irgendwann überquillt, denn das Spiel gibt euch zahlreiche Optionen dafür, wie ihr den Kampf gegen ein Monster angeht. Seid ihr nah dran? Kämpft ihr doch mit dem Bogen aus der Distanz? Setzt ihr häufig auf den Einsatz von Fallen? Ihr habt hier einige Freiheiten.

Der vergleichsweise niedrige Schwierigkeitsgrad der Story-Kampagne stört auch nicht so sehr, da die Kämpfe einfach aufregend gestaltet sind und trotz allem volle Aufmerksamkeit von euch verlangen. Und das solltet ihr keineswegs falsch verstehen. Wenige Treffer können schon bedeuten, dass ihr zurück ins nächste Lager getragen werdet, weil euch das Monster von den Beinen geholt hat. Es ist eine wahre Freude, sich mit den einzelnen Zielen zu befassen, ihre Verhaltensweisen und Angriffsmuster zu studieren und dann entsprechend darauf zu reagieren.

Von Kröten-artigen Kreaturen bis hin zu Spinnen und Drachen ist hier alles am Start, was ihr euch vorstellen könnt. Ob Kreaturendesign oder Animationen, es ist eine Freude, dem Treiben auf dem Bildschirm zuzuschauen. Manche eurer Feinde sind schneller, manche langsamer, aber immer tödlich! Das Aufgebot an Monstern könnte kaum abwechslungsreicher sein und jedes von ihnen stellt euch vor eine neue, individuelle Herausforderung. Ein Quematrice wirkt manchmal wie ein Huhn, indem es auf den Boden vor ihm pickt. Lala Barina klingt eigentlich ganz nett, ist jedoch eine gefährliche Mischung aus Spinne und Blume, deren Blüten euch lähmen können, wenn ihr sie berührt. Andere nutzen ebenso die Umgebung für sich und entzünden zum Beispiel Flüssigkeiten oder bringen Ölquellen zur Explosion, wenn ihr nicht aufpasst.

Wie gesagt, die Kämpfe sind aufregend, ohne Aufmerksamkeit seid ihr schnell am Ende. Und die müsst ihr für eine Weile aufrechterhalten, denn es ist selten eine Sache, die innerhalb weniger Minuten erledigt ist. Monster ziehen sich auch mal zurück und wechseln den Bereich, wie ihr es kennt, und dann seid ihr je nach Kampf und Gegner schon mal gut und gerne eine halbe Stunde damit beschäftigt. Umso besser fühlt man sich anschließend, wenn es nach einer harten, ausdauernden Auseinandersetzung endlich gelungen ist, euren Feind in die Knie zu zwingen. Jetzt erst einmal durchatmen. Und das nicht nur im Spiel, sondern gleichermaßen vor dem Bildschirm. Nach der ständigen Aufmerksamkeit braucht man wie der Jäger selbst ein kleines Päuschen, gönnt sich einen Schluck Wasser oder Kaffee und sammelt sich, bevor es weitergeht. Es erzeugt ein tolles Gefühl von Leistung und Belohnung.

Verfeinerungen, Verbesserungen und Dinge, die immer noch nicht perfekt sind

Abseits all dessen hat Capcom über und unter der Haube an vielen Dingen geschraubt. Das Kampfsystem funktioniert im Großen und Ganzen ziemlich gut und bietet euch anhand seiner 14 Waffenklassen eine enorme Flexibilität. Ihr könnt eine Waffe aktiv bei euch tragen, die andere schleppt euer Reittier herum, auf das ihr euch jedoch erst einmal setzen müsst, um zwischen ihnen wechseln zu können. Es geht im Kern wie zuvor ums Ausweichen und Zuschlagen, natürlich möglichst im richtigen Moment, ohne getroffen zu werden. Löst Kombos aus, nutzt Schwachpunkte zu eurem Vorteil. Wenngleich sich die Bewegungen des Jägers nicht ganz so flexibel und schnell anfühlen wie in manch anderen Spielen. Capcom lässt es hier etwas langsamer angehen, das Spiel legt großen Wert auf die richtigen Positionierung und greift euch dabei nicht zu sehr unter die Arme. Das versprüht einen gewissen Charme und erfordert Anpassungen von euch. Ein Heiltrank oder eine kleine Mahlzeit ist nicht sofort verputzt, sondern braucht einen Moment. Und zwischendurch müsst ihr immer mal wieder eure Waffe schärfen, damit ihr das Maxium an Schaden austeilt.

Hilfreich ist in jedem Fall das neue Fokussystem, mit dem ihr Wunden oder andere anfällige Stellen auf den Körpern von Monstern ausmachen könnt. Attackiert ihr diese dann mit einem Fokusangriff, löst ihr eine besonders starke Attacke aus, die den Fokusmodus im Grunde zu einer essenziellen Ergänzung macht. Gleichzeitig macht es Sinn, denn es ist, neben dem Angriff auf die Schwachpunkte eines Monsters, genau das, was ein Jäger tun würde: Einen Gegner dort treffen, wo er bereits verwunden ist.

Andere Verbesserungen und Optimierungen sorgen dafür, dass ihr mehr Zeit in den Kämpfen und weniger mit anderen Dingen verbringt. Wenn ihr unterwegs Rohstoffe einsammelt, könnt ihr automatisch Tränke und andere Dinge daraus herstellen lassen. Größere Mahlzeiten, die euch längere Buffs bescheren, gibt es auch noch. Sogar Nachschub könnt ihr unterwegs bekommen. Anders gesagt: Der Spielfluss profitiert davon und ihr müsst nicht so häufig in ein Lager zurückkehren, um gewisse Sachen zu erledigen. An anderen Punkten darf Capcom in Zukunft gerne noch arbeiten, zum Beispiel könnte man die Verwaltung von Beuteln und Truhen etwas übersichtlicher gestalten. Alles in allem fühlt sich die Monsterjagd jedoch ein gutes Stück besser, flüssiger und angenehmer an.

Technisch sehr flexibel

Ich spielte Monster Hunter Wilds auf dem PC (Core i5-11400F, 32 GB RAM, GeForce RTX 3060) und habe keinen Grund, mich hier zu beklagen. Bugs oder störende Glitches sind mir nicht aufgefallen und Capcom bietet eine wahre Fülle an Einstellungsmöglichkeiten, mit denen ihr das Spiel an euren PC anpassen könnt. Wirklich vorbildlich, auf meinem Rechner konnte ich mit hohen Einstellungen (mit Ultra gibt es noch eine Stufe darüber) ohne Performance-Probleme spielen und das Spiel sieht immer noch sehr schick aus.

Kollege Benjamin Schmädig spielte wiederum auf der PlayStation 5 Pro und dort erwarten euch ebenfalls viele Optionen, darunter drei Modi: "Auflösung priorisieren", "Ausgeglichen" und "Framerate priorisieren" – die ersten beiden mit Raytracing. Bei der Priorisierung der Auflösung läuft das Spiel demnach mit 40 bis 50 fps, was man mit einem VRR-Display ganz gut ausgleichen kann. Der ausgeglichene Modus strebt 60 fps an, bricht jedoch häufiger ein. Im ausgeglichenen Modus könnt ihr übrigens die Bildrate auf 40 fps begrenzen, im Auflösungsmodus auf 30 fps.

Benjamins bevorzugte Wahl war daher der Framerate-Modus, denn dort präsentiert sich das Bild am saubersten und mit durchgehend hoher Bildrate, wenngleich hier und da Details etwas verspätet aufploppen. Aber das ist ein Kompromiss, den man durchaus eingehen kann.

Monster Hunter Wilds - Fazit

Letzten Endes kann ich für mich Monster Hunter Wilds getrost als das bisher beste Monster Hunter bezeichnen. Ich hatte wahre Freude daran, mich durch die Kampagne zu kämpfen und nach und nach Gegner zu bezwingen, die euch natürlich ganz zufällig immer über den Weg laufen. Ja, das Muster ist durchschaubar, doch die Story hält das alles gut zusammen und bietet euch kleine Verschnaufpausen zwischen den aufregenden Kämpfen, die nach eurer vollen Aufmerksamkeit verlangen. Und das tun sie erst recht, wenn ihr euch nach Abschluss der Geschichte in die High-Rank-Missionen stürzt. Monster Hunter Wilds hat vieles zu bieten, wurde an den richtigen Stellen optimiert und ein umfassender Post-Launch-Support ist ebenfalls schon in Aussicht gestellt. Für Fans gibt es keinen Grund, hier nicht zuzugreifen, alle anderen finden hier sicherlich einen der besten Startpunkte, um in diese Reihe einzusteigen.

Monster Hunter Wilds PRO CONTRA Aufregende Monsterkämpfe

Schön inszenierte Kampagne

Lebendig wirkende Welt, die zum Erkunden einlädt

Viel zu tun, viel zu erleben, auch nach Abschluss der Story

Gemeinsame Jagden möglich

Sehr gute Performance (PC) und viele Einstellungsmöglichkeiten Story folgt einem durchschauberen Muster

Inventarverwaltung könnte übersichtlicher sein

Gemischte Resultate bei unterschiedlichen Grafikmodi (PS5 Pro)

Ihr könnt Monster Hunter Wilds auf Steam, im Microsoft Store und im PlayStation Store kaufen.