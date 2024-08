Monster Hunter Wilds: Waffenübersicht zeigt Insektenglefe und Bogengewehr im Detail

Damit ihr wisst, welche Waffen ihr in Monster Hunter Wilds nutzen könnt, hat Capcom einen Übersichtstrailer veröffentlicht. Darin zu sehen sind die zwei ersten Waffen, mit denen ihr 2025 auf PS5, Xbox Series und PC Monster erledigen könnt.

Glefe und Bogengewehr sind wieder mit am Start

Die Insektenglefe und das schwere Bogengewehr sind mit dabei. Bei der Glefe handelt es sich um eine äußerst flexible und mobile Waffe. Ihr nutzt sie, um Schaden mit Nahkampfangriffen zu verursachen und mit ihr in die Lüfte zu springen, während ihr eine Kreatur kontrolliert, die Kinsect genannt wird. Dieses kann euch mit Stärkungszaubern unter die Arme greifen.

Mit dem schweren Bogengewehr erhaltet ihr enormen Fernkampfschaden und könnt seine Schutzfunktion nutzen. Zudem besitzt die Waffe eine Spezialmunition, die euch Energie kostet. Mit der Zeit wird diese durch das erfolgreiche Anvisieren des Monsters aufgefüllt.

Beide Waffen gab es bereits in früheren Monster-Hunter-Spielen. Auch das Großschwert wurde bereits in einem früheren Trailer enthüllt. Was denkt ihr, welche Waffen werden ebenfalls wieder auftauchen?

Wurde euer Liebling bereits gezeigt? Bei mir ist es wohl die Insektenglefe. Auch, wenn ich vermutlich lieber zu einer einfacheren Waffe greifen sollte. Aber das Springen macht einfach viel zu viel Spaß ...