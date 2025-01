Monster Hunter Wilds: Warum bis zum Release warten? Spielt im Februar die zweite Open Beta

Noch vor dem Release von Monster Hunter Wilds Ende Februar erhaltet ihr eine weitere Gelegenheit, Capcoms Action-Rollenspiel zu spielen.

Monster Hunter Wilds Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 28. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Capcom

Das Unternehmen hat zum Start ins neue Jahr eine zweite offene Beta zum Spiel angekündigt.

Monster Hunter Wilds vor der Veröffentlichung ausprobieren

Die zweite Beta umfasst alle Inhalte der ersten Beta, ihr könnt also etwa den Charakter-Editor nutzen, die Doshaguma-Jagd und eine Story-Demo absolvieren. Wer in der ersten Beta gespielt hat, kann zudem seinen Charakter in die zweite Beta übertragen.

Zumindest für den Charakter gilt das auch für die Vollversion. Daten zum Spielfortschritt sind hingegen nicht ins fertige Spiel übertragbar.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die zweite Beta startet am 7. Februar 2025 um 4 Uhr deutscher Zeit und endet wiederum am 10. Februar 2025 um 3:59 Uhr. Eine weitere Gelegenheit gibt es dann vom 13. bis zum 16. Februar 2025 zu den gleichen Uhrzeiten.

Verfügbar ist die zweite Beta auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wer teilnimmt, kann sich Boni für die Vollversion sichern, etwa einen dekorativen Waffenanhänger.

Zugleich weist Capcom darauf hin, dass vorgenommene Verbesserungen bei Performance, Waffen, Quality-of-Life-Features und anderen Dingen nicht in der zweiten Beta reflektiert werden. Daher solltet ihr von der Beta nicht unbedingt auf die Vollversion schließen.

Die erste Beta zu Monster Hunter Wilds fand Ende 2024 statt und lockte viele interessierte Spielerinnen und Spieler an. Hier und da gab es jedoch Probleme, etwa mit der Grafik ein bestimmten Situationen, die dann mehr an das Nintendo 64 erinnerte. Capcom betonte jedoch, dass man sämtliches Feedback berücksichtige und weiter an der Verbesserung des Spiels arbeite.

Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.