Monster Hunter Wilds zeigt flexibles Kochsystem: Entscheidet, was und wo ihr kocht - Capcom setzt mit beeindruckendem Essen auf knurrende Mägen

Der Release von Monster Hunter Wilds kommt immer näher, denn schon am 28. Februar 2025 erscheint es endlich. Capcom möchte mit dem verbesserten Kochsystem und dem unglaublich schmackhaft aussehenden Essen in der Darstellung wohl neue Maßstäbe setzen.

Monster Hunter Wilds Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 28. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Capcom / Capcom

Die Kunst des Essen

Kochen und Monster Hunter gingen schon immer irgendwie Hand in Hand. Seit Monster Hunter 2004 erschienen ist, war auch das Koch-Feature dabei. Aber so richtig wurde das erste Potenzial dieser Funktion bei Monster Hunter World, das 2018 erschienen ist, ausgebaut. Speisen sahen noch anspruchsvoller aus, und so manchem Gamer lief auch schon das Wasser im Mund zusammen, wenn man diese Delikatessen nur ansah.

In einem Interview mit IGN sagte der Art Director Kaname Fujioka: "Es reicht nicht aus, es realistisch aussehen zu lassen, damit es gut aussieht. Man muss wirklich darüber nachdenken, was etwas köstlich aussehen lässt.“ Für Capcom sollte das Essen immer eine Kombination aus realistisch, aber auch fast schon übertrieben gut aussehendem Essen sein, als käme es direkt aus einem Werbespot. Diese Schönheit konnte man schon in einem der Trailer von Monster Hunter Wilds sehen. Der Käse aus dem Dorf Kunafa fließt förmlich herunter, und seien wir ehrlich: Nach dieser Szene hatten wir alle Lust auf geschmolzenen Käse. Oder auch der frische Kohl, der beim Kochen leicht einkocht.

Flexibles Kochen für jeden Geschmack

Viele Spieler verbinden wohl Monster Hunter mit fleischigen Gerichten, was bei einem Jagdspiel auch Sinn ergibt. Doch auch für Vegetarier soll etwas dabei sein. Spieler können selbst entscheiden, welche Zutaten sie nutzen möchten, aber auch, wo man kochen möchte, soll komplett den Spielern überlassen sein. Capcom möchte mit einer breiten Auswahl an Zutaten glänzen, so sollen viele verschiedene Zutaten wie Fleisch, Fisch und Gemüse geboten werden. Mit einem portablen Grill-Setup ist dies auch im Spiel möglich. Zurzeit gibt es außerdem noch ein geheimes, extravagantes Fleischgericht.

Monster Hunter Wilds könnte die Darstellung von Essen und Kochen in Spielen neu definieren. Mit einem solch interessanten Kochsystem und schmackhaften Darstellungen könnte das Feature für einige knurrende Mägen sorgen. Monster Hunter Wilds erscheint am 28. Februar 2025 und kann jetzt schon vorbestellt werden.