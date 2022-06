Monument Valley: Erscheint im Juli für PC

Entwickler ustwo games bringt Monument Valley und Monument Valley 2 auf den PC.

Die beiden Spiele erscheinen am 12. Juli 2022 jeweils als Panoramic Edition via Steam.

Einzeln und als Paket

Beide Spiele könnt ihr entweder einzeln oder auch als Panoramic Collection kaufen, wobei ihr 15 Prozent spart.

Neben Monument Valley und Monument Valley 2 umfassen die Spiele außerdem noch die DLCs Forgotten Shores und Ida's Dream für Teil eins sowie The Lost Forest für Teil zwei.

Für die PC-Veröffentlichung hat man beide Titel entsprechend angepasst, damit sie auf größeren Bildschirmen (bis hin zu 21:9) funktionieren.

"Einige unserer langjährigen Fans fragen sich vielleicht, warum jetzt?", schreiben die Entwickler. "Und das ist eine gute Frage. Hier bei ustwo games haben wir nie aufgehört, Monument Valley zu lieben. Es ist so wichtig für das, was wir sind, und hilft uns bis heute, als Studio mit Einigkeit voranzukommen. Was anfangs ein Experiment war, wurde schnell zu etwas mehr."

"Jetzt freuen wir uns über die Möglichkeit, die Welt von Monument Valley ohne Einschränkungen zu öffnen und zu erweitern. Das hier ist die umfangreichste, reichhaltigste und schönste Version von Monument Valley, die ihr je spielen könnt."

"Vielen Dank an alle, die Monument Valley gespielt, empfohlen, ihren Freunden und ihrer Familie gezeigt haben und dafür gesorgt haben, dass Monument Valley zu einer Welt herangewachsen ist, die größer ist, als wir es uns je hätten vorstellen können. Auf dass die Welt der Illusionen immer weiter wächst."