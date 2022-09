Moonbreaker: Spielt das neue Projekt der Subnautica-Macher an zwei September-Wochenenden

Zum jüngst angekündigten Moonbreaker von Entwickler Unknown Worlds (Subnautica) finden in diesem Monat zwei Playtest-Wochenenden statt.

Für diese Playtests kann sich jeder anmelden und ihr erhaltet somit einen ersten Eindruck davon, wie sich Moonbreaker spielt.

Wann finden die Playtests statt?

Das erste Playtest-Wochenende findet vom 9. bis 11. September 2022 statt, das zweite folgt wiederum vom 16. bis 18. September 2022.

Am 29. September startet Moonbreaker auf Steam in den Early Access.

Das Ziel der Playtests besteht nach Angaben der Entwickler darin, das Spiel einem Stresstest zu unterziehen.

"Alle Teilnehmer sind jedoch dazu eingeladen, ihr Gameplay zu streamen, Clips hochzuladen und ihre bemalten Minis mit der Welt zu teilen", heißt es. Alle benutzerdefinierten Bemalungen, die während des Steam-Preview-Weekend-Playtests erstellt werden, werden gespeichert. Bei einem Kauf von Moonbreaker können die Spieler so direkt wieder auf diese zugreifen, sobald das Spiel später in diesem Monat in den Early Access geht."

Wie kann ich teilnehmen?

Nun, ihr braucht natürlich einen Steam-Account, um an den Moonbreaker-Playtests teilzunehmen. Geht dann zur Produktseite des Spiels auf Steam und klickt auf "Zugang anfordern" im Abschnitt "Am Moonbreaker-Spieltest teilnehmen".

Grundsätzlich erhaltet ihr bei den Playtests Zugang zum gesamten Spiel, wenngleich einige In-Game-Features und der Shop deaktiviert sind.

Im Gegensatz zu später sind alle Einheiten und Kommandanten aus der ersten Season für die Playtests sofort verfügbar. Spielerische Fortschritte werden nach den Playtests gelöscht.