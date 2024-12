Moons of Darsalon erinnert nicht nur optisch an Lemmings und mischt das alles mit etwas Run 'n' Gun

Habt ihr schon mal vom Plattformer Moons of Darsalon von Dr. Kucho! Games gehört? Den gibt es seit 2023 schon auf Steam, für nächstes Jahr steht der Konsolen-Release auf dem Programm.

Am 6. Februar 2025 soll die Umsetzung für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Pixelig und bunt

Nicht nur optisch erinnert das Spiel an den Klassiker Lemmings, auch spielerisch geht es darum, euer Team, bestehend aus Darsanauten, sicher ins Ziel zu bringen.

Wie das aussieht, zeigt euch nachfolgend der Trailer zu den Konsolenversionen. Ach ja, unbedingt den Ton anmachen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ihr müsst euren Leuten dabei helfen, Hindernisse und Gefahren zu überwinden, damit am Ende möglichst viele von ihnen in Sicherheit gelangen.

Aber das ist nicht alles, was ihr in diesem Spiel tut. Moons of Darsalon lässt zugleich noch Run 'n' Gun-Elemente einfließen, indem ihr durch die Gegend rennt, springt und um euch schießt. Dabei könnt ihr unter anderem auch ein Jetpack oder verschiedene Fahrzeuge verwenden.

Die Grafik wird übrigens mithilfe einer "einzigartigen Render-Pipeline" erzeugt, die eine moderne Beleuchtung mit 2D-Sprites und 3D-Modellen kombiniert. Ein ordentlicher CRT-Filter darf obendrein nicht fehlen.

"Teams von Darsanauten sind während ihrer Bergbau-Missionen auf den verschiedenen Monden des Planeten Darsalon verloren gegangen", heißt es. "Ihr müsst mehrere Rettungsmissionen absolvieren, in denen ihr sie zur nächstgelegenen Basisstation führt. Sie werden ihre eigene KI benutzen, um euch zu folgen und euren Befehlen zu gehorchen. Auf dem Weg zur Basis müsst ihr sie mit eurer Laserkanone und eurem Jetpack vor Gefahren und Feinden schützen, Boden- und Luftfahrzeuge steuern, Gelände zerstören und sogar neue Wege mit der Bodenerzeugerkanone schaffen."

Der Preis für die Konsolenversionen wird bei 16,99 Euro liegen.