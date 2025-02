Moons of Darsalon im Test: Verdammt gut gedacht – aber voll mit ärgerlichen Fehlern!

Einfallsreicher Mix aus Lemmings und Plattformer, in dem sich neben einer unhandlichen Steuerung zahlreiche kleine Fehler zu großen Ärgernissen summieren.

Stimmt, Moons of Darsalon ist gar nicht neu. Das gab es schon im vergangenen Jahr – allerdings nur auf Steam, während jetzt auch Umsetzungen für alle gängigen Konsolen erschienen sind. Verantwortlich dafür zeichnet Dr. Kucho! Games, was im Wesentlichen das Studio von Daniel Manzano ist. Und der hatte eine wirklich coole Idee: Wie wäre es, wenn man auf verschiedenen Monden landen muss, um dort gestrandete Astronauten zu retten, indem man sie in den lokalen Stützpunkt begleitet.

Moons of Darsalon Release: 06.02.2025

Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Getestet auf: PC, Switch

Entwickler: Dr Kucho! Games

Publisher: Dr Kucho! Games, Astrolabe Games

Dafür erteilt man ihnen Befehle („Folge mir!“, „Bleib stehen!“, „Lauf nach links!“, „Lauf nach rechts!“), schießt Löcher in den Weg versperrende Felsen und erschafft Brücken mit einem Gerät, das frei übersetzt (weil es keine deutschen Texte gibt) Bodenmacher heißt. Außerdem ballert man auf grüne Außerirdische sowie fliegende Untertassen, die es auf die Gestrandeten abgesehen haben – was deshalb doof ist, weil man eine bestimmte Anzahl von ihnen retten muss, um das jeweils nächste der 30 Level freizuschalten.

Bringt man alle der so genannten Darsonauten in Sicherheit, gilt das als Erfüllung von Bonuszielen, was nicht nur wegen der schlecht gelaunten Angreifer knifflig sein kann, sondern auch deshalb, weil einige der Kameraden in verwinkelten Höhlen feststecken, in die man nicht so einfach hineinkommt. Und wenn man sie deshalb nur über die Richtungsanweisungen lenkt, während man ihnen anderswo per Bodenmacher Wege baut, dann erinnert Moons of Darsalon doch tatsächlich an das gute, alte Lemmings. Rein spielerisch ist Humanity zwar näher an dem Klassiker dran. Hier wecken die Perspektive und das Artdesign aber diese nostalgischen Erinnerungen.

Das ist ohnehin die größte Stärke: Die pixeligen Darsonauten, die abschaltbaren Scanlines samt des ebenso optionalen, leicht abgerundeten Bildes, grobe Sprachsamples sowie die auf einem originalgetreu emulierten Soundchip des C64 geschriebene Musik erzeugen ein wohliges Retro-Feeling. Man startet das Spiel sogar mit dem LOAD-Befehl und beim simulierten Laden des Levels (kann man abbrechen) zieren farbige Streifen den Hintergrund des Artworks.

Wobei ich auch hier anmerken will, dass Entwickler Manzano in der aktuellen Version von KI erstellte Bilder verwendet, um die ursprünglich von einem Künstler für den Steam-Release gemachten Zeichnungen auszutauschen. Das kann man im Menü zwar ändern, doch das befürchtete Ersetzen von Menschen hat nicht umsonst zu einem Streik der an Videospielen beteiligten Synchronsprecher beziehungsweise Schauspieler geführt. Und tatsächlich stieß das Hinzufügen der KI-Artworks auch bereits auf Kritik in den Steam-Diskussionen.

Ich will außerdem erwähnen, dass die Steam-Version ihre Spielstände zwar in die Cloud lädt – der am Windows-PC gemachte Fortschritt allerdings nicht mit dem unter Linux laufenden Steam Deck kompatibel ist. Zumindest vermute ich, dass unterschiedliche Versionen des Spiels die Ursache dafür sind, da das nicht zum ersten Mal der Fall wäre. Für mich ist das leider ein enormer Motivationsdämpfer, da ich unheimlich gerne sowohl am PC als auch unterwegs spiele.

Aber wären das mal die einzigen Probleme… Tatsächlich habe ich Moons of Darsalon nach ein paar Stunden einfach abgebrochen, obwohl ich sowohl die einfallsreiche Idee als auch die altmodische Präsentation sehr mag. Grundsätzlich macht es ja viel Spaß, die Darsonauten erst zu suchen und ihnen daraufhin einen Weg zu bauen, um ihnen anschließend noch Außerirdische vom Leib zu halten, während man sie zur Basis begleitet.

Manchmal muss man dafür in Fahr- sowie Flugzeugen Platz nehmen – und spätestens da fangen die ganz großen Probleme an. Wenn der Truck etwa, ohne den sich die finale Tür gar nicht erst öffnet, plötzlich verschwindet oder so durch einen Felsen rutscht, dass man das Level anschließend neu starten muss, ist jedenfalls etwas kaputt. Schaut euch die Screenshots an. Das sind keine sympathischen Eigenheiten der relativ aufwändigen Bewegungs- und Fahrphysik, das sind schlicht Gamestopper – und keine seltenen noch dazu.

Es ist mir ein Rätsel, warum sich Manzano nicht für die präzise Steuerung klassischer Plattformer entschieden hat, um solche Ausfälle zu vermeiden. Sein Spiel lebt ja in keiner Weise von der Physik.

Denkt euch eine Wegfindung der Darsonauten hinzu, mit der einige von ihnen teils einfachste Hindernisse nicht überwinden. So oft, wie ich einen Teil der Gestrandeten dann erst mal irgendwo hin führen musste, um sie in Sicherheit zu parken und ihren Kollegen auf umständliche Art einen neuen Weg zu bauen, hat das mit Spaß leider nichts zu tun. Die Munition des Bodenmachers ist ja beschränkt und das Gelände an vielen Stellen aber stark zerklüftet.

Ach, und so ganz nebenbei greifen ja auch Aliens an. Und wenn man dann einen Teil der Leute verliert, weil man gerade damit beschäftigt war, die Fehler der Spiellogik zu kompensieren…

Mal ganz davon abgesehen, dass die oft erstaunlich drastisch eskalierende Action sehr unübersichtlich und damit ausgesprochen hektisch ist. Die lange Zeitlupe, um dem getroffenen Alter Ego beim Hinfallen nach großen Treffern zuzusehen, entschärft diese Panik dabei nicht, sondern zieht das Ballern mit ihrer nervende Unterbrechung sogar noch sinnlos in die Länge. Als unterhaltsame Herausforderung empfinde ich das jedenfalls nicht.

Woran nicht zuletzt auch noch die teils furchtbare Steuerung Schuld ist, denn wer auf präzises Hüpfen und Springen hofft, wird auf den Monden von Darsalon ebenso wenig fündig. Um nur mal das zu nennen: Ständig stößt mein Mondläufer an eine Wand oder Decke, um dann davon abzuprallen. Dass bereits Stürze aus relativ niedriger Höhe Gesundheitspunkte kosten, ist die frustrierende Quittung solcher Momente.

Moons of Darsalon im Test – Fazit

Das zentrale Problem ist meines Erachtens die relativ aufwändige Physik, denn ich sehe gar nicht, dass die in diesem Spiel überhaupt notwendig ist. Sie trägt nichts zum Konzept oder Unterhaltungswert bei und macht für sich genommen weder beim Laufen und Springen, beim Fahren und Fliegen oder beim Schweben per Jetpack auf besondere Art Spaß. Sie stört im Gegenzug aber den Ablauf beim (teils fehlerhaften) Vorankommen, beim Lösen der Rätsel und im Kampf gegen die Außerirdischen – und zwar so, dass ich Moons of Darsalon noch ein paar Stunden frustriert abgebrochen habe. Ein Jammer, denn die Idee und einige der kleinen Rätsel sind wirklich gut!