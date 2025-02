Moor, Meer... Mord? Deutsches Detektiv-RPG drückt euch Demo voller Geheimnisse in die Hand

Entschlüsselt in diesem Detektiv-RPG ein grausames Geheimnis. Das Deutsche Studio Active Fungus Studios steckt hinter diesem mysteriösen Abenteuer, bei dem ihr in die Rolle eines Inspektors schlüpft. Inspector Schmidt - The Ebbing spielt in einer malerischen Hafenstadt, in der eine gewisse Bente Hansen ermordet wird. Dazu ist die Stadt mit geheimnisvollen Symbolen übersät.

Könnt ihr den Fall in The Ebbing lösen?

"In diesem Detektiv-RPG entwirrst du ein Dickicht aus Intrigen, Lügen und Geheimnissen, das sich um einen mysteriösen Todesfall rankt. Finde den Ursprung unheimlicher Telegrafensignale, befrage die Dorfbewohner, entschlüssle die seltsamen Symbole, die plötzlich überall in der Stadt auftauchen – und entgehe dem unaussprechlichen Grauen im Moor", heißt es auf Steam.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

In dem oben eingebetteten Gameplay-Trailer seht ihr, wie der Titel aussieht und welches Grauen euch so nah des wunderschönen Wassers erwartet.

Am 7. April 2025 erscheint das Spiel bereits. Wer das Rollenspiel des in München ansässigen Studios Active Fungus davor ausprobieren möchte, kann sich ab sofort eine Demo-Version auf Steam herunterladen.