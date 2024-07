Ist Mortal Kombat 1: Khaos Reigns zu teuer? Fans kritisieren Preis der Erweiterung

Nach der Ankündigung der umfangreichen Erweiterung Khaos Reigns für Mortal Kombat 1 äußern Fans ihren Unmut über die Preisgestaltung.

Vorbestellungen von Khaos Reigns sind bereits möglich, der Preis dafür liegt bei 49,99 Euro.

Ist es den Preis wert?

"In Anbetracht des Zustands, in dem sich das Spiel derzeit befindet… Ich denke nicht, dass DLC 60 Dollar [sic] kosten sollte", schreibt etwa ein User auf Reddit.

Die mehr als 2.000 Upvotes für den Beitrag sprechen wiederum dafür, dass er mit dieser Meinung nicht alleine ist.

Andere beliebte Kommentare gehen in eine ähnliche Richtung: "Der Preis eines DLCs muss im Verhältnis zu den Kosten des Spiels stehen, was den Inhalt angeht", schreibt ein anderer Fan. "Wenn der DLC so viel kostet wie das Basisspiel, sollte er besser genauso viel Inhalt haben, wie bei der Veröffentlichung verfügbar war."

Ein Dritter kommentiert: "Genau aus diesem Grund werde ich mein Geld nicht mehr für Mortal Kombat oder ein anderes Spiel von Warner Bros. ausgeben. Als langjähriger Fan ist die Richtung, die WB mit diesem Spiel einschlägt, so abstoßend. Es macht mir nichts aus, Geld auszugeben oder für den Wert des Inhalts zu bezahlen, aber wenn es 60 Dollar [sic] kostet, kann ich es mir einfach nicht leisten."

Für die 50 Euro, die man dafür haben möchte, erhaltet ihr die neue Erweiterung sowie das Kombat Pack 2. Es gibt auch noch ein Bundle für 60 Euro, bei dem das erste Kombat Pack dabei ist. Ohne Kombat 2 kann man die Erweiterung zum aktuellen Zeitpunkt nicht kaufen.

In der Kritik steht Mortal Kombat 1 seit dem Launch unter anderem aufgrund teurer Mikrotransaktionen, eines glanzlosen Ausrüstungssystems und anderer Probleme.