Mortal Kombat 1 feiert 5 Millionen Verkäufe – Game Director Ed Boon gibt mysteriöse Hinweise auf mögliche neue Inhalte und die Zukunft des Titels

Seit dem Release im September 2023 von Mortal Kombat 1 wurden weltweit über Fünf Millionen Einheiten verkauft. Damit konnte das brutale Fighting-Game seit Sommer 2024 eine weitere Million Exemplare absetzen. Die Verkaufszahlen zeigen, dass Fans der Reihe treu bleiben und sich über das Reboot der Reihe gefreut haben.

Mortal Kombat 1 Genre: Kampfspiel

Plattform: PC, PS5, Switch, Xbox Series

Release: 14. September 2023

Entwickler / Publisher: Netherrealm Studios/ Warner Bros. Games

Neue Kämpfer und frische Geschichten

Auch die im September 2024 veröffentlichte Erweiterung Khaos Reigns trug entscheidend zum Erfolg bei. Sie führt eine völlig neue Geschichte ein und enthält das zweite Kombat Pack, das sechs zusätzliche DLC-Charaktere umfasst. Der neueste Charakter ist Conan der Barbar. Der legendäre Krieger bietet Spielern mit seinen starken Angriffen und Kombos neue Möglichkeiten, ihre Gegner zu bezwingen. Conan ist der vorletzte Kämpfer des Packs, das den Spielern noch mehr Auswahl bietet, um ihren perfekten Kampfstil zu finden.

Zukunftspläne und frische Updates

Gleichzeitig gibt es Gerüchte, wie es mit dem Spiel weitergehen wird. Ein Insider berichtete, Warner Bros. und NetherRealm könnten den DLC-Support nach Khaos Reigns einstellen, da sich die Erweiterung angeblich schlechter als erwartet verkauft hat. In einem mysteriösen Beitrag in den sozialen Medien könnte Game Director Ed Boon auf weitere DLC hindeuten. Jedoch ist unklar, ob es sich dabei um große Add-ons oder kleinere Erweiterungen wie zusätzliche Kämpfer handelt. Sicher ist jedoch, dass der finale DLC-Charakter des zweiten Kombat Packs – der T-1000 aus Terminator 2 – bald veröffentlicht werden könnten. Mit diesem ikonischen Kämpfer kommen weitere Fan-Lieblinge ins Spiel, die die Arenen aufmischen.

Parallel dazu wurde ein umfangreiches Januar-Update bereitgestellt. Dieses bringt unter anderem Raytracing-Unterstützung für Reflexionen auf der PS5 Pro, zahlreiche Fehlerbehebungen und überarbeitete Charaktere. Der vollständigen Patch-Notes stehen auf der offiziellen Website und zeigen, wie das Spiel auch nach mehr als einem Jahr weiterhin gepflegt wird.

Mit wachsenden Verkaufszahlen, regelmäßigen Updates und neuen Charakteren wie Conan möchte Mortal Kombat 1 beliebt bei seinen Fans bleiben. Es bleibt also spannend, was Warner Bros. und Neatherrealm noch so auf Lager haben, um Mortal Kombat 1 weiter wachsen zu lassen.