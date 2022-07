Mortal Kombat die Zweite: Regisseur des Films kehrt angeblich für Fortsetzung zurück

Der Regisseur des ersten Mortal-Kombat-Films wird Berichten zufolge auch die Regie in Teil zwei übernehmen.

Auf ein Neues

Seit Januar wissen wir, dass New Line Cinema an einer Fortsetzung der finanziell erfolgreichen Film-Adaption von Mortal Kombat arbeitet. Wie Deadline berichtet, wird der damalige Regisseur, Simon McQuoid, auch diesmal wieder mit an Bord sein. Die Quellen hierzu nennt Deadline nicht namentlich.

Der Film erschien 2021 und folgt dem jungen MMA-Fighter Cole Young, der die Erde vor den dunklen Kräften aus Outworld in einem letzten großen Turnier beschützen soll. Ganz fair geht es bei diesem Wettkampf um das Schicksal der Welt allerdings nicht zu.

Auf Metacritic hat der Film nicht gerade eine Glanzleistung hingelegt. Nur 44 Punkte hat die Adaption erhalten. An seinem finanziellen Erfolg, hat das aber nichts geändert. Mal sehen, wie sich der Nachfolger so schlagen wird.