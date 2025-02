Mouthwashing kommt endlich auf PlayStation 5 und Switch, sogar als physische Version – zudem wurde mehr Merchandise angekündigt und Wrong Organ verspricht eine Überraschung, wenn 999.000 Verkäufe erreicht werden

Mouthwashing gehört wohl zu den bekanntesten Indie-Horrorspielen des Jahres 2024. Ursprünglich wurde das Spiel auf dem PC veröffentlicht und hat eine große Fanbase aufgebaut. Nun haben die Entwickler Wrong Organ angekündigt, dass Mouthwashing nicht mehr nur auf dem PC spielbar sein wird – der Sci-Fi-Horror kommt auch auf die Konsole. So wird der Titel noch dieses Jahr für PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlicht. Fans physischer Versionen können sich freuen, denn auch diese soll in den Handel kommen.

Mouthwashing Genre: Horror-Adventure

Plattform: PC, PS5, Switch

Release: 26. September 2024

Entwickler / Publisher: Wrong Organ/ Critical Reflex

Der Sci-Fi-Horror-Hit von 2024

Der Titel wurde am 26. September 2024 für den PC veröffentlicht und erzählt die Geschichte einer gestrandeten Crew auf einem verlassenen Raumschiff. Während sie um ihr Überleben kämpfen, werden sie von Hunger, Isolation und zunehmendem Wahnsinn geplagt. Die Mischung aus psychologischem Horror in einem Sci-Fi-Setting macht Mouthwashing zu etwas Besonderem. Mit seinem eindringlichen Sounddesign, verstörenden Umgebungen, einer unheimlichen Story und dem Retro-Flair hat es viele Spieler in seinen Bann gezogen. Das zeigen auch die Verkaufszahlen, denn der Titel hat sich bereits über 500.000 Mal verkauft. Um diesen Meilenstein zu feiern, bringt Wrong Organ das Spiel nun endlich auch auf die PlayStation 5 und Nintendo Switch, um noch mehr Spieler zu begeistern.

Wrong Organ plant Überaschung

Zusätzlich hat Wrong Organ bestätigt, dass sie mit Fangamer zusammenarbeiten werden, um auch eine physische Version zu veröffentlichen. Aber auch weiteres Merchandise soll durch die Zusammenarbeit entstehen. So können sich Fans schon auf Plüschfiguren, Kleidung und auch Vinyls freuen. Wrong Organ hat außerdem angekündigt, eine Überraschung zu planen, wenn 999.000 Einheiten verkauft wurden. Fans spekulieren bereits, ob es sich dabei um ein DLC, eine Fortsetzung oder ein komplett neues Spiel handeln könnte.

Horror-Fans, die es bevorzugen, auf Konsolen wie PlayStation 5 und Switch zu spielen, haben Grund zur Freude. Mit der physischen Edition können sie auch ihre Gaming-Sammlung im Schrank erweitern. Wann genau Mouthwashing dieses Jahr erhältlich sein wird, bleibt noch abzuwarten.