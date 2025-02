MultiVersus ist gescheitert und geht im Mai offline: Der Game Director kritisiert enttäuschte Fans, die mit Drohungen "eine Grenze überschreiten"

Warner Bros' Free-to-play-Kampfspiel MultiVersus konnte sich nicht langfristig durchsetzen und wird in wenigen Monaten eingestellt.

MultiVersus Genre: Kampfspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One

Release: 28. Mai 2024

Entwickler / Publisher: Player First Games / Warner Bros Games

Nachdem diese Neuigkeit verkündet wurde, kritisiert der Game Director des Spiels nun manche Fans, die seiner Ansicht nach bei ihren Unmutsäußerungen "eine Grenze überschreiten".

Kritik, die zu weit geht

Warner und Player First Games haben angekündigt, dass die fünfte Season von MultiVersus, die an diesem Mittwoch beginnt, zugleich die letzte sein wird.

Die Server werden am 30. Mai 2025 abgeschaltet und das Spiel ist nicht mehr zum Download verfügbar. Bisherige Spielerinnen und Spieler haben aber weiterhin die Möglichkeit, das Spiel anschließend offline zu spielen.

In einem Beitrag in den sozialen Medien hat sich Game Director Tony Huynh einerseits dafür entschuldigt, übt jedoch gleichermaßen Kritik an allen, die bei der Reaktion darauf zu weit gehen.

"Ich weiß, dass dies für alle schmerzlich ist, und ich weiß, dass jeder bei Player First Games es auch fühlt, aber ich muss das ansprechen", schreibt er. "Ihr habt ein Recht darauf, zu sagen und zu denken, was ihr empfindet aber wenn es Drohungen gibt, ist eine Grenze überschritten."

"Ich hoffe, ihr können einen Schritt zurück machen und erkennen, dass das hier auch eine sehr traurige Zeit für das gesamte Team ist. Ich trauere sehr um das Spiel. Niemand hat dieses Ergebnis gewollt, und es lag nicht an mangelnder Sorgfalt oder mangelndem Einsatz."

Zugleich bedauert Huynh, dass man nicht alle Charaktere integrieren konnte, die sich Fans der Spiels gewünscht hatten.

"Die Auswahl eines Charakters hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter die Entwicklungszeit, die Wünsche der Community, die Zusammenarbeit mit den Inhabern der Marke und deren Genehmigungen, die Frage, ob es eine Cross-Marketing-Möglichkeit gibt, die unterstützt werden kann, und natürlich die Frage, ob das Team inspiriert ist, den Charakter zu entwickeln. Es spielt also eine Menge mit hinein."

"Ich habe nicht die Macht, wie es manche von euch denken. PFG ist ein sehr kollaboratives Team, Ideen werden ermutigt und können von jedem kommen und wir fördern es, den Spielern einen Mehrwert zu bieten. Ich hoffe auch, dass die Community merkt, dass wir versuchen, zuzuhören und zu handeln. Wie jeder Entwickler sind wir durch Zeit und Ressourcen begrenzt."

Die Kritik hält indes an, auch aufgrund des Founder's Packs, das ursprünglich 2022 für 99,99 Dollar verkauft wurde. Es versprach Spielerinnen und Spielern Tokens zum Freischalten von Charakteren, doch das Spiel wird nun eingestellt, bevor überhaupt erst ausreichend Charaktere veröffentlicht wurden, um all diese Tokens einzusetzen.

Echtgeld-Käufer sind seit der vergangenen Woche möglich, noch vorhandene In-Game-Währung und Tokens lassen sich aber weiterhin ausgeben. Rückerstattungen für In-Game-Währung oder oder In-Game-Käufe gibt es nicht.