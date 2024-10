Must-Haves im PlayStation Store: Die besten Deals für PS5 - Spart bis zu 75 Prozent

Aktuell laufen noch die Halloween-Angebote im PlayStation Store, doch Sony zieht schon mit der nächsten Aktion nach und bringt die Must-Have-Angebote zurück. Hier lockt man euch mit Rabatten von bis zu 75 Prozent und hat insgesamt fast 2.000 Angebote zu bieten.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 7. November 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten und interessantesten Angebote für euch heraus:

No Man's Sky (19,99 €, 60 Prozent Rabatt)

In No Man's Sky erkundet ihr ein riesiges Universum, das voller Planeten, Lebewesen und Feinde steckt. Seit dem Release gab es zahllose Updates, die das Spiel erweitert haben, zu Halloween gibt es außerdem eine brandneue Expedition mit exklusiven Belohnungen.

F1 Manager 2024 (24,49 €, 30 Prozent Rabatt)

Im F1 Manager 2024 könnt ihr nicht nur die Leitung über ein Formel-1-Team der aktuellen Saison übernehmen, sondern auch ein komplett eigenes Team erstellen und um die Weltmeisterschaft kämpfen. Dabei kümmert ihr euch um Forschung, Entwicklung, Fahrer und die Strategie während der Rennen.

Batman: Return to Arkham (4,99 €, 90 Prozent Rabatt)

Für gerade mal fünf Euro bekommt ihr hier die beiden Klassiker Batman: Arkham Asylum und Batman: Arkham City mit überarbeitet Grafik und könnt als Batman in den Straßen von Gotham auf die Jagd nach Schurken gehen. Mit dabei sind auch alle zusätzlichen Inhalte, die für die Titel veröffentlicht wurden.

Company of Heroes 3 (29,99 €, 50 Prozent Rabatt)

In diesem Echtzeitstrategiespiel kämpft ihr im Zweiten Weltkrieg unter anderem auf einer dynamischen Kampagnenkarte auf der Seite der Alliierten gegen die Deutschen. Es gibt aber auch eine klassische Kampagne in Afrika und ihr könnt erstmals in der Serie die taktische Pause nutzen, um Befehle zu erteilen.

Metro 2033 Redux (2,99 €, 85 Prozent Rabatt)

Wenn ihr Metro 2033 noch nicht gespielt habt und Shooter mögt, gibt es für 3 Euro eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Diese überarbeitete Neuauflage sieht auch noch schicker aus und führt euch in die Moskauer Metro, wo ihr gegen Mutanten, menschliche Feinde und die Umgebung kämpft.

Return of the Obra Dinn (16,07 €, 33 Prozent Rabatt)

In diesem First-Person-Mystery-Adventure untersucht ihr, was auf dem Handelsschiff Obra Dinn passiert ist, das fünf Jahre lang verschwunden war. Dabei geht es um genaue Recherchen und logische Schlussfolgerungen, damit die Bestandsaufnahme der Schäden möglichst genau ist.