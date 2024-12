My First Gran Turismo ist kostenlos und erscheint noch diese Woche auf PS5 und PS4

Sony veröffentlicht My First Gran Turismo noch in dieser Woche.

Ab dem 6. Dezember 2024 um 0:00 Uhr Ortszeit ist diese "besondere Free-to-play-Einladung" auf PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar.

Was bietet My First Gran Turismo?

"My First Gran Turismo wurde so konzipiert, dass es sowohl leicht zugänglich als auch mitreißend ist, und zwar für alle, ohne Grenzen in Bezug auf Alter oder fahrerische Fähigkeiten", schreibt Kazunori Yamauchi, Präsident von Polyphony Digital und Schöpfer von Gran Turismo, im PlayStation Blog.

"Es geht nicht nur darum, ein Spiel zu spielen, sondern darum, sich auf eine ganz persönliche Reise am Steuer einzulassen. Wir haben dafür gesorgt, dass das Fahrerlebnis intuitiv ist, damit sich jeder ans Steuer setzen und die Grundlagen wie Kurvenfahrten, Bremsen und Beschleunigen meistern kann. Beim Spielen gewinnen die Benutzer Runde für Runde an Selbstvertrauen und nehmen neue Herausforderungen an, die ihre fahrerischen Fähigkeiten stetig verfeinern."

In My First Gran Turismo könnt ihr Rekorde aufstellen, auf die Jagd nach Erfolgen gehen und Herausforderungen absolvieren. Euch stehen drei Rennveranstaltungen, drei Zeitrennen, drei Musik-Rallye-Etappen sowie eine ganze Reihe an Lizenz-Prüfungen zur Verfügung. Und die sind "allesamt einfach dazu da sind, dass die Benutzer die Faszination des Fahrens erleben können".

Ebenso sind 18 Autos enthalten, von denen jedes seinen "ganz eigenen Charakter" hat. Mit ihnen fahrt ihr "auf legendären Strecken, die bei einigen Veteranen von Gran Turismo nostalgische Gefühle auslösen dürften". Dabei handelt es sich um Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway und Trial Mountain Circuit.

Wie auch Gran Turismo 7 bietet My First Gran Turismo zudem vollständige Unterstützung für PlayStation VR2.

"Ob ihr aus der reinen Freude am Fahren hier seid oder um eure Renntechniken zu perfektionieren, My First Gran Turismo bietet alles, was ihr braucht, um eure Fähigkeiten zu verbessern und den Nervenkitzel des Motorsports zu erleben", sagt Yamauchi.