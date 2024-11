My First Gran Turismo klingt nach einem Kinderbuch, aber dahinter steckt etwas ganz anderes

Erinnert ihr euch noch an My First Gran Turismo? Es wurde im September angekündigt, klingt eher nach einem Kinderbuch, hat aber tatsächlich mit Gran Turismo 7 zu tun.

Genauer gesagt ist es eine kostenlose Trial-Version von Gran Turismo 7, die anlässlich der Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag von PlayStation erscheinen soll.

Alterseinstufung ist schon da

Und es sieht so aus, als würde My First Gran Turismo bald verfügbar sein, denn dafür wurde nun in Taiwan eine Altersfreigabe vergeben (via Gematsu).

Das deutet nun noch keinen konkreten Release-Termin an, lässt jedoch darauf schließen, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird.

My First Gran Turismo soll Spielerinnen und Spielern auf PlayStation 5 und PlayStation 4 zugänglich gemacht werden und jegliche User ansprechen, egal wie viel Erfahrung sie mit Rennspielen haben.

Sony will damit natürlich nicht nur auf die Gran Turismo-Reihe aufmerksam machen, sondern gleichermaßen auf den jüngsten Teil.

Nach Angaben des Unternehmens enthält My First Gran Turismo Fahrzeuge, Strecken und Events, "die die Nostalgie und Begeisterung der allerersten GT-Erfahrung heraufbeschwören sollen".

Früheren Angaben des Unternehmens zufolge sollte My First Gran Turismo in diesem Weihnachtsgeschäft erscheinen. Die Alterseinstufung lässt vermuten, dass dieser Plan eingehalten werden kann.

Ihr solltet aber nicht überrascht sein, wenn My First Gran Turismo in der kommenden Woche veröffentlicht wird, denn am 3. Dezember 2024 feiert PlayStation seinen Geburtstag.

Interessiert euch diese kostenlose Trial-Version von Gran Turismo 7 oder ist euch das relativ egal?

Das allererste Gran Turismo erschien damals drei Jahre nach dem Launch der PlayStation und wurde erstmals am 23. Dezember 1997 in Japan veröffentlicht. In Europa erfolgte die Veröffentlichung einige Monate später, im Mai 1998.