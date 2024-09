My Hero Academia in Overwatch 2: Tracer schlüpft in Dekus Heldenanzug

Auf der Tokyo Game Show 2024 hat Blizzard eine neue Anime-Kollaboration für Overwatch 2 angekündigt. Vom 17. bis zum 30. Oktober kommen die Helden und Bösewichte aus My Hero Academia in den Helden-Shooter. Wie passend!

Overwatch 2 bringt Skins zu My Hero Academia

Wie auch schon im One-Punch-Man-Crossover gibt es eine Handvoll Skins, die einige Overwatch-Charaktere in die Helden-Kostüme von Deku und seinen Freunden schlüpfen lassen.

Natürlich ist Protagonist Deku vertreten. Der grünhaarige Held wird von Tracer verkörpert. Der Genderbend-Skin ist gut gelungen, Dekus kurze grüne Haare und sein froschgrüner Anzug stehen Tracer wie auf den Leib geschneidert. Warum aber schon wieder Tracer? Für den kleinen Deku war sicher ein zierlicher, menschlicher Körperbau von Vorteil und auch nicht alle Overwatch-Helden hätten den Charakter von Deku verkörpern können.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Uravity, die fröhliche Heldin an der Seite von Deku wird von Juno verkörpert. Eine perfekte Gelegenheit der neuen Heldin einen einzigartigen Skin zu geben. Das Farbschema steht der Marsianerin gut, auf einer D.Va hätte ich mir den Skin ebensogut vorstellen können. Da D.Va aber bereits viele Skins ihr eigene nennen kann, bin ich froh, dass es Juno getroffen hat.

Reinhardt darf nach seiner Crossover-Rolle als Lichkönig direkt das nächste Cosplay anziehen. Er wird zu All Might, dem Symbol des Friedens, dem bekanntesten Superhelden in My Hero Academia und Dekus langjährigem Vorbild. Was soll ich sagen? Reinhard ist breit, All Might hat ebenfalls breite Schultern. Abgehakt.

Als Bösewichte sehen wir Kiriko als die listige Himiko Toga und Reaper als Anführer der Schurkenliga, Tomura Shigaraki. Reapers Skin könnte kaum perfekte zu ihm passen und auch Toga könnte kaum besser aussehen. Diese beiden Skins sind für mein Empfinden am besten gelungen.

Eine interessante Entscheidung ist bloß Tracer und Kiriko erneut mit Skins zu versorgen. Die beiden dürften doch bereits in einer wahnsinnigen Masse an kosmetischen Optionen ertrinken. Fallen euch andere passende Overwatch-Helden für diese Skins ein? Oder besonders lustige My-Hero-Academia-Crossover?