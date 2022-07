My Hero Ultra Rumble Beta: Anmeldung, Start und alle wichtigen Infos

Zu dem frisch von Bandai Namco angekündigten My Hero Ultra Rumble findet in naher Zukunft auch eine erste Beta statt, mit der selbst einen Blick auf das Battle Royale zur beliebten Anime-Serie werfen könnt.

Was ihr zu dieser Closed Beta von My Hero Ultra Rumble wissen müsst und wie ihr auch dafür anmeldet, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Wann startet die My Hero Ultra Rumble Beta?

Für die Beta von My Hero Ultra Rumble gibt es im August 2022 zwei verschiedene Phasen. Beide finden nur exklusiv auf der PlayStation 4 statt. Folgende Zeiträume sind dafür vorgesehen:

18. August 2022 von 4 Uhr bis 0 Uhr

19. August 2022 von 4 Uhr bis zum 22. August 2022 um 8 Uhr

Wie melde ich mich für die My Hero Ultra Rumble Beta an?

Die Anmeldung für die Beta von My Hero Ultra Rumble erfolgt auf dieser Seite, gegebenenfalls müsst ihr euch dort zuerst einen Account erstellen. Anmeldungen sind bis spätestens zum 31. Juli 2022 um 4 Uhr möglich.

Bedenkt dabei aber, dass Bandai Namco die Codes nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergibt. Insgesamt werden 15.000 Keys für die PS4 verteilt (auch auf PS5 spielbar). Wenn ihr ernsthaftes Interesse habt, lasst euch also nicht zu viel Zeit mit der Anmeldung.

Jeder, der einen Key erhält, soll am 6. August 2022 darüber benachrichtigt werden und am gleichen Tag seinen Betazugang erhalten.

Was enthält die My Hero Ultra Rumble Beta?

Zum Inhalt der Beta von My Hero Ultra Rumble liegen aktuell noch keinerlei konkrete Details vor.

