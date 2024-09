Das hier ist das erste bestätigte Spiel für die Switch 2 - Es startet bald auf Kickstarter

Die Nintendo Switch 2, oder wie auch immer der Switch-Nachfolger am Ende heißen mag, hat ihr erstes, offiziell bestätigtes Spiel.

Dabei handelt es sich um My Time at Evershine von Pathe Gamesa, ein Nachfolger zu My Time at Portia und My Time at Sandrock.

In Kürze startet die Kickstarter-Kampagne

Einen Release-Zeitraum gibt es für das Spiel bisher nicht, es befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Eine Kickstarter-Kampagne dazu soll am 24. September 2024 starten.

Pathea Games will das Spiel nach eigenen Angaben "auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und zukünftige Nintendo-Plattformen, die noch nicht angekündigt sind", veröffentlichen.

Das macht My Time at Evershine wiederum zum ersten Spiel, das offiziell für die nächste Nintendo-Konsole bestätigt wurde. Nintendo möchte den Nachfolger der Switch noch im laufenden Geschäftsjahr ankündigen. Dieses läuft bis Ende März 2025. Zuletzt gab es Gerüchte darüber, dass die Ankündigung kurz bevor stehen könnte.

My Time at Evershine soll indes eine neue Kampagne bieten. Ihr seid der Gouverneur einer Siedlung am Rand der Free Cities und habt es mit dem mächtigen Duvos Empire zu tun. Ihr rekrutiert Siedler, baut eine Infrastruktur und kümmert euch darum, dass eure Siedlung wächst und gedeiht.

Gleichzeitig bezeichnet man den Titel als das "bisher schönste und realistischste Spiel" der Reihe. Umgebungen sollen abwechslungsreicher und Charaktere realistischer aussehen. Ebenfalls kann man die Kampagne nicht nur alleine, sondern auch im Koop-Modus zu viert erleben.

In puncto Beziehungen könnt ihr bis zu drei Begleiterinnen und Begleiter mit euch nehmen, die euch bei euren alltäglichen Aufgaben begleiten. Ebenso soll es acht bis zehn Charaktere geben, mit denen ihr eine Romanze eingehen könnt. Geplant ist weiterhin voller Mod-Support für Single- und Multiplayer-Modi.