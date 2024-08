Einst auf Wii und DS, bald auf der Switch: MySims kommt mit 2 Spielen auf Nintendos Konsole

Electronic Arts bringt MySims: Cozy Bundle auf die Nintendo Switch.

Dieses umfasst neben dem ursprünglichen MySims auch den Nachfolger MySims Kingdom.

Werdet kreativ und löst Rätsel

In der Welt von MySims könnt ihr Rätsel lösen, neue Orte erforschen und Charaktere mit unterschiedlichen Persönlichkeiten treffen.

Ebenso habt ihr die Möglichkeit, Dinge zu bauen, zu malen und zu dekorieren, wodurch ihr der Welt buchstäblich einen persönlichen Anstrich verleiht.

"In MySims finden sich Spielerinnen und Spieler in einer charmanten Stadt, welche sie im Auftrag von Bürgermeisterin Rosi wieder aufbauen und verschönern", heißt es.

"Währenddessen helfen sie auch den dort lebenden Bewohnerinnen und Bewohnern und lernen die neu in die Stadt kommenden Leute kennen. Neben dem Bauen und Dekorieren des eigenen Zuhauses stellen sie Möbel in der Werkstatt her und finden Baupläne, um weitere Gebäudetypen freizuschalten."

In MySims Kingdom unterstützt ihr wiederum König Roland und müsst ihm dabei helfen, seinem Reich zu altem Glanz zu verhelfen.