Mythic Quest ist wie Brooklyn 99, aber in einem Spielstudio - In Staffel 4 müssen die Entwickler mit KI, Kindern und Sex-Games in Roblox klarkommen

The Office, Brooklyn 99 oder Superstore - sie alle sind wahnsinnig unterhaltsam. Doch was, wenn es eine Serie gäbe, die den Alltag in einem Entwicklerstudio überzogen-unterhaltsam darstellt und viele aktuelle Themen aufgreift, die auch die Gaming-Community sehr beschäftigt? Mythic Quest ist genau das. Die Comedy-Serie läuft auf Apple TV und folgt dem fiktiven Spielstudio eines MMORPGs. Ende Januar erscheint bereits die vierte Staffel dieser grandiosen Show.

Staffel 4 von Mythic Quest geht auf Roblox und KI ein

Am 29. Januar 2025 startet die vierte Staffel von Mythic Quest auf Apple TV. Mit dabei sind die Schauspieler Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis und Naomi Ekperigin. Viele bekannte Gesichter also aus den letzten Staffeln.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

In der Videobeschreibung heißt es wunderbar zutreffend: "Das wiedervereinte Team von Mythic Quest stellt sich neuen Herausforderungen in einer sich verändernden Videospiellandschaft, in der Stars aufsteigen, Egos aufeinanderprallen, Beziehungen aufblühen und jeder versucht, ein wenig mehr Work-Life-Balance zu erreichen."

Nehmt die Mythic Quest an, es lohnt sich

Wer Videospiele liebt - und wieso solltet ihr sonst auf dieser Seite sein - dann solltet ihr zumindest in Erwägung ziehen, dieser Serie eine Chance zu geben. Ich liebe sie und freue mich wahnsinnig auf die nächste Staffel voller verrückter Herausforderungen des Entwicklerdaseins. Seien es Bugs, Hacker, arrogante Streamer, finanzielle Hürden, NFTs und die vielen kreativen und unverhofften Zufälle, die das Team hinter dem gleichnamigen MMORPG der Serie heimsuchen.

Starke Führungspersönlichkeiten treffen auf schüchterne Charaktere, manchmal werden Klischees bedient, ein anderes Mal völlig aufgebrochen. Wer in der Branche arbeitet oder einfach ein Spieler ist, findet sich irgendwo in dieser Serie wieder, die sich manchmal auch über Themen lustig macht, bei denen auch wir uns auf dieser Seite mit euch zusammen kräftig mit der flachen Hand auf die Stirn geschlagen haben.

In der vierten Staffel wird KI ein größeres Thema und wird auch aktuell immer wieder von Entwicklers diskutiert. Wie viel Arbeit kann und sollte es den Studios abnehmen? Und auch Roblox will die Show dieses Mal aufgreifen. Im Trailer sehen sich die führenden Köpfe von Mythic Quest ein verstörendes Sexspiel an und müssen schließlich einsehen, dass die Kinder auf der Plattform Titel wie diese zocken, sondern auch selbst erstellen. Schock!!!