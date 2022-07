Nach 1.200 Stunden: So sieht Zoras Reich aus Zelda: Ocarine of Time in der Unreal Engine 5 aus

RwanLink, derselbe 3D Graphic Artist, der uns in diesem Jahr bereits eine neu interpretierte Version von Lake Hylia in der Unreal Engine 5 zeigte, ist mit einem weiteren Video zurück.

Diesmal hat sich RwanLink Zoras Reich aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time vorgenommen.

Jede Menge Arbeit

Wir bekommen sowohl einen jungen als auch einen älteren Link zu sehen. Nach einer längeren Filmsequenz gibt es euch etwas Gameplay zum Anschauen.

Der Beschreibung des Videos zufolge hat RwanLink in den vergangenen viereinhalb Monaten rund 1.200 Stunden in dieses Projekt investiert.

"Ich persönlich habe in den letzten viereinhalb Monaten 1.200 Stunden an diesem Video gearbeitet", schreibt RwanLink. "Meine Deadline war, es vor Juli fertigzustellen, weil ich umziehe und nicht mitten in einem Projekt stecken wollte. Ich hoffe, es gefällt euch, wie viel Arbeit in dieses Video in so kurzer Zeit geflossen ist. Der Komponist hat auch acht verschiedene Tracks für dieses Video gemacht!"

Kann sich sehen lassen, oder? Ob wir die offiziellen Abenteuer von Link und Co. aber jemals in einer solchen grafischen Qualität sehen werden?