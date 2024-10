Nach 25 Jahren bei Ubisoft: Mario + Rabbids-Director startet neues Studio

Davide Soliani verlässt Ubisoft und gründet mit Christian Cantamessa das Studio Day 4 Night, unterstützt von Krafton und 1Up Ventures. Neue IP in Arbeit.

David Soliani, kreativer Director der Reihe Mario + Rabbids, verlässt nach 25 Jahren Ubisoft. Soliani hatte selbst 11 Jahre an der Reihe gearbeitet. Nun gründet er ein neues Studio namens Day 4 Night gemeinsam mit Christian Cantamessa, dem Lead Designer und Autor von Red Dead Redemption.

Gründung von Day 4 Night mit Cantamessa

Am 24. Juli 2024 gab Davide Soliani auf Social Media seinen Abschied von Ubisoft bekannt und sprach von einem "neuen Abenteuer". Nun wissen wir mehr: Der kreative Director hat sich mit Cantamessa zusammengeschlossen, um ein neues Studio zu gründen. Cantamessa ist auch für Spiele wie Shadow of Mordor und Perfect Dark bekannt.

Das Studio soll finanzielle Unterstützung von Krafton (den Publishern von PUBG) und 1Up Ventures erhalten, das von Xbox-Mitgründer Ed Fries geleitet wird. Diese Finanzierung gibt dem Studio die notwendige Freiheit, um kreative Risiken einzugehen und neue Ideen umzusetzen.

Innovation und kreative Vision für eine originelle IP

Bis jetzt arbeiten Soliani und Cantamessa als Co-Regisseure an einem noch unangekündigten Projekt. Das Team, das sie unterstützt, besteht aus Veteranen, die schon seit 15 Jahren zusammenarbeiten. Day 4 Night Studios eröffnet seine Standorte in Mailand und Los Angeles.

Das Studio möchte seinen Fokus auf originelle und innovative Spiele setzen, die neue Maßstäbe im Storytelling und Game-Design bieten. Diese Ambition könnte ihnen helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben und neue Standards zu setzen.

Cantamessa sieht dieses Projekt als Möglichkeit, zu seiner ungezügelten Kreativität zurückzukehren. Er möchte den innovativen Geist seiner frühen Karriere wieder aufleben lassen. Soliani beschreibt das Projekt als eine "Serenade an die Spieleindustrie", die voller Freude, Abenteuer, Poesie und Action ist.

Krafton äußerte sich lobend über die Projekte des Studios, die sowohl originell als auch kreativ sein sollen. Ed Fries schließt sich den lobenden Worten an und ist der Meinung, dass es das Kreativste ist, was sie seit langer Zeit gesehen haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Studio in der hart umkämpften Branche durchsetzen wird und welche Innovationen es präsentieren wird.