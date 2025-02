Nach dem Erfolg von Indiana Jones und der Große Kreis arbeitet MachineGames an "ziemlich coolen Dingen" - Fans spekulieren bereits, ob das nächste Projekt ein neues Wolfenstein werden könnte

MachineGames gibt nach dem Release von Indiana Jones und der große Kreis erste Hinweise auf kommende Projekte. In einem LinkedIn-Beitrag spricht das schwedische Studio von "ziemlich coolen Dingen", an denen aktuell gearbeitet wird. Gleichzeitig sucht das Team neue Talente für ihre Projekte. Neben einem schon geplanten DLC für Indiana Jones und der große Kreis könnten auch ältere Marken wie Wolfenstein ein mögliches Comeback feiern.

Indiana Jones und der Große Kreis Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, Xbox Series, PS5

Release: 9. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: MachineGames / Bethesda Softworks

Ein DLC für Indy

Nach dem erfolgreichen Titel Indiana Jones und der Große Kreis scheint MachineGames nicht ruhig zu bleiben und arbeitet schon jetzt an weiteren Projekten. Das Studio, das sich durch seine Arbeit an der Wolfenstein-Reihe einen Namen gemacht hat, scheint schon wieder tief in seinen Projekten versunken zu sein. Eines der bestätigten Projekte ist Der Orden der Riesen, ein DLC für Indiana Jones und der Große Kreis, der die Geschichte des Spiels weiter ausbauen soll. Viele Details gibt es dazu noch nicht, aber Bethesda und MachineGames haben bereits angedeutet, dass sich Fans auf neue Inhalte freuen dürfen. Ob es sich dabei nur um zusätzliche Missionen oder eine umfangreiche Erweiterung handelt, bleibt abzuwarten. Jetzt schon gibt es viele Spekulationen um den DLC, etwa ob er neue Schauplätze oder sogar neue Gameplay-Mechaniken mit sich bringen wird.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Eine mögliche Wolfenstein-Rückkehr

MachineGames möchte weiter sein Studio vergrößern. In den Stellenausschreibungen sucht das Studio nach Verstärkung für sein Team – ein möglicher kleiner Hinweis darauf, dass sie ein größeres Projekt in Arbeit haben. Jetzt schon wird Spekuliert, ob es sich um ein neues Wolfenstein handelt. Bereits 2021 bestätigte Bethesda, dass ein neuer Wolfenstein-Teil irgendwann kommen soll. Bisher fehlt allerdings eine offizielle Ankündigung, sodass unklar bleibt, ob MachineGames an einem neuen Teil von Wolfenstein arbeitet oder sich auf andere Projekte konzentriert.

MachineGames gönnt sich nach dem ambitionierten Indiana Jones-Projekt keine Auszeit und ist immer noch fleißig mit neuen Projekten beschäftigt. Fans können sich auf den kommenden DLC für Indiana Jones und der Große Kreis freuen. Aber auch das neue Projekt könnte spannend werden – was es am Ende wirklich wird, muss jedoch noch abgewartet werden.