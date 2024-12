Nach der PS5: PlayStation-Konsolen bleiben auch weiterhin das Kerngeschäft

Vor vier Jahren erschien die PlayStation 5. Die durch die Konsequenzen der Pandemie im Ende 2020 und darüber hinaus vergriffene Konsole sollte also schon die Hälfte seines Lebenszyklus erreicht haben. Ein fairer Zeitpunkt, um sich zu fragen, wie Sony in Zukunft mit seinen Konsolen umgehen will. Wie Co-CEO Hideaki Nishino von Sony Interactive Entertainment in einem Interview verraten hat, sollen Heimkonsolen auch weiterhin Sonys Kerngeschäft bleiben.

Der Fokus wird nicht verschoben

Obwohl Microsoft mit Xbox eine Strategie fährt, die sich weniger um die eigene Konsole dreht und versucht, die Möglichkeiten für Spieler immer mehr zu öffnen, hält Sony für PlayStation an dem guten, alten Rezept fest. Für den Konsolenhersteller gibt es derzeit einfach keinen Grund, sich von dieser Vorgehensweise zu trennen.

In der Famitsu, aufgegriffen von Twisted Voxel, wurde Nishino gefragt, ob zukünftige Konsolen mit Cloud-basierter Technik funktionieren würden. Dich Nishino erklärt, wieso Sony bei der herkömmlichen Hardware bleibt.

Er sehe keinen Grund, wieso sich das in naher Zukunft ändern sollte. Die Zahl der PS5-Spieler nehme immer weiter zu und viele Nutzer spielen auch immer noch Titel für die Last-Gen-Konsole. Doch auf der Stelle treten wolle Sony auch nicht. So habe das Unternehmen bereits einige neue Technologien im Blick, um auch künftig viele begeisterte Spieler für die Konsole zu gewinnen.

Und es gibt einen weiteren Punkt, der laut Nishino für die klassischen Konsolen spricht. Laut ihm seien Videospiele noch nicht im Cloud-Zeitalter angekommen. Die PlayStation, die auf fest verbaute Hardware setzt, habe also immer noch eine Berechtigung und werde diese so schnell auch nicht verlieren.

Zum Thema Lebenszyklus der PlayStation 5 äußerte sich Nishino ebenfalls. So soll die PS5 genauso lange existieren wie die Vorgängerkonsole. Was sagt uns das also über die Veröffentlichung der kommenden Konsole? Der Release-Zeitraum einer PlayStation 6 hänge nicht nur mit dem Lebenszyklus der alten Konsolen zusammen. Auch die technologische Entwiklung spiele hier eine Rolle. In jedem Fall will das Unternehmen sich um ein gutes Verhältnis zwischen Preis, Technik und einem guten Zeitpunkt bemühen.