Nach GTA 6 Leak: Entwickler zeigen, wie ihre Spiele in der frühen Entwicklung aussahen

Nachdem Rockstar den vermutlich schwersten Leak in der gesamten Geschichte des Unternehmens wegstecken musste, zeigen sich andere Entwickler solidarisch und veröffentlichen Bildmaterial von den frühen Testversionen ihrer Spiele. Mit dabei ein Kinderspielzeug-T-Rex aus Horizon: Zero Dawn, Splatoon-Tofu und mehr.

Besonders an der Grafik von GTA 6 hatten viele Fans etwas auszusetzen. Die Animationen waren nicht rund genug, das Spiel sehe aus wie GTA V und viele weitere Kritikpunkte wurden gefunden und nicht immer höflich kommuniziert. Dabei wies sogar der Leaker selbst darauf hin, dass es sich um eine frühe Testversion handle.

Um Rockstar in dieser Zeit beizustehen und der Community zu zeigen, dass die wenigsten Spiele schon früh in der Entwicklung wie aus dem Ei gepellt aussehen, veröffentlichen einige Studios frühes Material aus ihren eigenen Produktionen.

Den Anfang macht Kurt Margenau, der Co-Lead von Uncharted 4. Er zeigt eine Verfolgungsjagd im Auto, die euch durch eine Welt voller einfarbiger Klotzgitter führt. "Es gibt eine Million Stufen dazwischen", schreibt er auf Twitter. Klar, jedes Spiel fängt mit einem Grundgerüst an, auf dem man Schritt für Schritt aufbaut.

Here's that downhill chase section played in blockmesh vs art blockmesh vs final art. There are a million stages between. #blocktober pic.twitter.com/goTrkE2XEM — Kurt Margenau (@kurtmargenau) October 4, 2017

Auch dieser Thunderjaw aus Horizon: Zero Dawn hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine besseren Zeiten gesehen. Das sollten die Entwickler bei Guerilla Games allerdings noch ändern.

"Graphics are the first thing finished in a video game"

Here's a Thunderjaw from an early build of Horizon: Zero Dawn pic.twitter.com/Xq6fw5fS0e — Cian Maher (@cianmaher0) September 20, 2022

Hier könnt ihr außerdem sehen, wie unfassbar unepisch der Kampf zwischen Kratos und Baldur in God of War aussehen kann, wenn ihm die letzten Schliffe fehlen:

Here's a prototype for the first boss fight against Baldur in God of War (2018). Watch until the end to see the difference. This is totally normal stuff - anyone saying otherwise doesn't have a clue what they're on about pic.twitter.com/qVlMnBR74S — Cian Maher (@cianmaher0) September 20, 2022

Und wer hätte gedacht, dass Splatoon einmal so farblos war und einen roten Klotz als Prototypen nutzte?

Splatoon was prototyped with Tofu pic.twitter.com/1hhv2vfDEZ — farrens (@farrens_ak) September 21, 2022

"Ja... so sah The Last of Us in seiner Entwicklungsphase aus. Jedes Spiel, das ihr je gespielt habt, hat das durchgemacht", schreibt Naughty Dog in einem Tweet und zeigt frühes Material von The Last of Us, bei dem der Umgebung sämtliche Details fehlen.

Yes..this is what the Last of Us looked like in it's development stages.



Yes..this is what the Last of Us looked like in it's development stages.

Every game you ever played went through this. pic.twitter.com/acNFSRjIAo — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 20, 2022

Rift of the NecroDancer baute schlecht ausgeschnittene Fotos von einem Mann in Yoga-Posen als Prototypen ein. Gäbe es das als YouTube-Yoga-Tutorial, würde ich direkt die Matte rausholen:

Here's what an early iteration of Rift of the NecroDancer's yoga minigame looked like pic.twitter.com/U8O42YrV0n — RIFT OF THE NECRODANCER 🎸 (@NecroDancerGame) September 20, 2022

Cult of the Lamb war in seiner Anfangsphase ebenfalls minimalistisch unterwegs.

Here's what early versions of Cult of the Lamb looked like pic.twitter.com/F5EyEH6M9r — Cult of the Lamb 🙏🐑👑 (@cultofthelamb) September 20, 2022

Auch Control hat mal klein angefangen und Protagonistin Jesse durch ein unfassbar langweiliges Office laufen und fliegen lassen. So hätte das Spiel sicher nicht seine vielen Awards gewonnen.

Full video here: https://t.co/l2g7oPhtk7

🔻 pic.twitter.com/cGnmJZXF5E — Paul Ehreth 🔻 (@bacon_sanwich) September 20, 2022 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Für The Wreck begann alles mit einem groben, animierten Storyboard. In diesem Vergleich könnt ihr gut sehen, wie sich die Gesichter der Figuren entwickelt haben. Es sind einfach zwei verschiedene Welten.

Hi there! It's time for The Wreck's random fact tweet of the day!



Hi there! It's time for The Wreck's random fact tweet of the day!

#9: To produce The Wreck, we first came up with a very rough version of the sequences we were going to use - pretty much akin to an animated storyboard. But things moved a lot between that and the actual game! pic.twitter.com/OThOdGBmmM — 🚗💥 wishlist The Wreck ♥️ (@ThePixelHunt) September 20, 2022

Die Entwickler zeigen dadurch, dass ihr euch so früh noch keine Sorgen um die Grafik von Grand Theft Auto 6 machen braucht. Es ist noch viel Zeit für die Entwicklung und den Feinschliff vorhanden und wie ihr seht, hat die Zeit auch bei diesen beliebten Spielen wahre Wunder bewirkt.