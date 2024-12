Nach Indiana Jones und der Große Kreis: Disney will angeblich mehr

Nach der Veröffentlichung von MachineGames' Action-Adventure Indiana Jones und der Große Kreis will Disney angeblich mehr davon haben.

Mit diesem Gedanken ist Disney sicherlich nicht alleine, aber es wäre auch schön zu sehen, wenn nicht nur die Fans so denken.

Mehr zu tun für MachineGames?

Zumindest sagt das Windows Centrals Jez Corden und gibt an, dass er entsprechende Dinge gehört habe.

"Ich habe gehört, dass Disney zum Telefonhörer gegriffen hat und mehr Indiana Jones möchte", sagt er in einer Episode des Xbox Two Podcasts.

Indiana Jones und der Große Kreis wurde Anfang Dezember für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht, eine Umsetzung für die PlayStation 5 folgt im Frühjahr 2025.

In diesem Monat hatte sich bereits Lucasfilm ähnlich geäußert und Interesse an mehr Indy-Abenteuern gezeigt.

"Im Moment konzentrieren wir uns darauf, dieses Projekt in die Öffentlichkeit zu bringen, den DLC zu veröffentlichen und es so erfolgreich wie möglich zu machen", sagte Douglas Reilly, Vice President und General Manager von Lucasfilm Games.

"Ich denke, wir sind immer auf der Suche nach großartigen Geschichten. Und die gute Nachricht ist, dass es zwischen den Filmen eine Menge Platz gibt, wo wir mehr und mehr Indiana-Jones-Geschichten erzählen könnten, von denen ich denke, dass sie super interessant wären."

Offizielle Verkaufszahlen zu Indiana Jones und der Große Kreis wurden bisher nicht veröffentlicht, nach Angaben von Circanas Analyst Mat Piscatella war das Spiel in seiner ersten vollen Verkaufswoche in Nordamerika aber das zweiterfolgreichste Spiel und musste sich nur Call of Duty: Black Ops 6 geschlagen geben.

Was weitere Indiana Jones-Spiele von MachineGames allerdings für die Zukunft der Wolfenstein-Reihe bedeuten würden, ist unklar.

Digital Foundry zeigte sich unter anderem aufgrund des vollen Raytracings beeindruckt von Indiana Jones und der Große Kreis. Wie gefällt euch das Spiel?