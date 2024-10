Nach It Takes Two: Neues Koop-Spiel von Hazelight beginnt mit einem "S"

Ein Koop-Spiel aus dem Jahr 2021 dürfte vielen von euch im Gedächtnis geblieben sein: It Takes Two. Selbst drei Jahre nach dem Release des Action-Adventures des schwedischen Entwickler Hazelight Studios feiert das Spiel des Jahres noch neue Verkaufsmeilensteine. Es wundert also nicht, dass Hazelight unsere Aufmerksamkeit nun auf ein neues Projekt lenkt, das wohl auch bald angekündigt wird.

Inzwischen hat sich It Takes Two über 20 Millionen Mal verkauft. Der Titel gewann 2021 den Game-of-the-Year-Award - und das zurecht, wie ich in meinem Test ausführlich beschreibe. Es ist schwer, It Takes Two nicht zu lieben. Das Gameplay ist abwechslungsreich, die Geschichte wirklich süß, die Ideen kreativ und der Humor bringt einen zum Schmunzeln, ist an einigen Stellen aber auch überraschend makaber.

Kleiner Vorgeschmack auf den neuen Hazelight-Titel

Es sieht allerdings nicht danach aus, als würden wir einen zweiten Teil zu It Takes Two erhalten. Das ergibt auch Sinn, ist die Geschichte des Spiels in sich abgeschlossen. Stattdessen gibt uns Hazelight Studios einen kleinen Ausblick auf das, was Spieler in naher Zukunft erwartet.

In einem Beitrag auf X schreibt das Studio: "It Takes Two hat über 20 Millionen verkauft! Ihr seid die besten Fans der Welt. Wie ihr unser Spiel angenommen habt, hat uns umgehauen! Wir sind so dankbar für jeden einzelnen der Millionen von Fans, die ihre Zeit mit Cody und May genossen haben."

Now that you mention it, think you dropped this in the office @josef_fares? https://t.co/uh6AZAlrHL pic.twitter.com/oWv3Eew4M9 — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 17, 2024

Ein weiterer Post zeigt ein Bild, auf dem einige Blätter Papier abgebildet sind. Auf dem vordersten Zettel steht "Neue IP". Ein kleines Post-it verrät, dass es sich um einen Koop-Titel handeln wird. Das Spiel soll noch in diesem Jahrzehnt erscheinen - okay, cool - und von EA veröffentlicht werden.

"Jetzt, wo du es erwähnst, ich glaube, du hast etwas im büro liegen lassen, Josef Fares", schreibt Hazelight. Fares ist leitender Entwickler von It Takes Two und scheint auch beim neuen Projekt seine Finger im Spiel zu haben.

Fares selbst schrieb: "Ich bekomme viele Fragen zum nächsten Spiel. Hier ist ein Vorgeschmack. Es ist eine BRANDNEUE IP namens S**** ******N. Ich kann es kaum erwarten, es bald zu zeigen". Zumindest die eine oder andere Informationskrümel mehr streut Fares den hungrigen Fans auf die Timeline. Seid ihr schon gespannt?