Nach schwachem Erfolg von Unknown 9: Awakening entlässt Reflector Entertainment Mitarbeiter

Reflector Entertainment, Entwickler des Spiels Unknown 9: Awakening, hat mehrere Mitarbeiter entlassen, das geht aus einem Bericht von Game Developer hervor. Diese Nachricht wurde von ehemaligen Mitarbeitern auf sozialen Medien wie LinkedIn bestätigt und wirft Fragen über den Zustand des Studios auf. Das Spiel, das am 17. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, scheint bisher wenig kommerziellen Erfolg gehabt zu haben.

Ehemalige Mitarbeiter berichten über ihre Entlassungen

Zahlreiche Mitarbeiter haben öffentlich über ihre Entlassung gesprochen. So schreibt Anna Karina Bermudez auf Linkedin, ehemalige Narrative- und Game-Designerin, dass sie nun nach neuen Rollen als Narrative Designer oder Game Writer sucht. Auch Manou Deneuvel, zuvor Brand Managerin, hat sich auf Linkedin geäußert und sucht nach Stellen im Marketing oder Community Management. Die Entlassungen treffen Reflector Entertainment offenbar hart und könnten in Verbindung mit den enttäuschenden Verkaufszahlen von Unknown 9: Awakening stehen. Mit bisher nur 74 Nutzerbewertungen auf Steam ist das Spiel kein wirklicher Erfolg geworden, mit einer geringe Reichweite und wenig Interesse der Gaming-Community.

Das Scheitern von Unknown 9: Awakening

In Unknown 9: Awakening schlüpfen Spieler in die Rolle von Haroona, einer Quaestor, die eine mysteriöse Dimension namens "The Fold" erkundet. Die Handlung dreht sich um verborgenes Wissen und die Fähigkeit, die Verbindung zur Fold zu meistern. Haroona wird von der Splittergruppe Ascendants verfolgt, die die Fold nutzen möchten, um die Menschheitsgeschichte zu beeinflussen. Trotz seines einzigartigen Konzepts und der interessanten Prämisse scheint das Spiel nicht genügend Spieler erreicht zu haben, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

Der Mangel an Nutzerbewertungen und schwache Verkaufszahlen könnten finanzielle Probleme für Reflector Entertainment verursacht haben. Es bleibt unklar, ob diese Entlassungen Teil einer Umstrukturierung sind oder durch den schwachen Erfolg von Unknown erfolgt sind.

Reflector Entertainment steht vor der Herausforderung, seine Strategie anzupassen, um wieder erfolgreich zu sein. Währenddessen suchen die betroffenen Entwickler aktiv nach neuen Möglichkeiten in der Gaming-Branche. Die Situation verdeutlicht, wie riskant Investitionen in neue und originelle IPs für Studios sein können, wenn der kommerzielle Erfolg ausbleibt.