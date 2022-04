Nach sechs Monaten erhält Battlefield 2042 endlich seinen Voice-Chat

Battlefield 2042 bekommt endlich den lang ersehnten Voice Chat - ein neues Feature, bei dem ich erst glaube, dass es da ist, wenn ich es selbst gehört habe.

Endlich ist der Voice-Chat in Battlefield 2042 angekommen

Update 4.0 bringt den Sprachchat in den Shooter von DICE. Im Oktober kam Battlefield 2042 ohne diese Funktion, obwohl diese eigentlich schon zum Standard für kompetitive Multiplayer geworden ist. Viele Spieler mussten so auf Discord, Teamspeak und Co. ausweichen.

Klar, für viele ist das kein Beinbruch, aber wer mit fremden Spielern kommunizieren muss, möchte sie vielleicht nicht direkt auf seinen Server einladen oder einen überfüllten öffentlichen Server nutzen - war zumindest mein erster Gedanke.

Schon früh bemerkte DICE, dass die Spieler eigenständige Chat-Anwendungen für die Kommunikation nutzten und beschlossen, "kurz nach dem Launch" daran etwas zu ändern. Kurz ist offenbar ein dehnbarer Begriff, aber hey, wir sind jetzt hier und haben eine Sprachfunktion.

Auf dem offiziellen Blog bedankte sich das Team hinter Battlefield 2042 für die Unterstützung der Community. Auch die vollständigen Patch-Notizen könnt ihr dort nachlesen.

"Wir möchten uns bei euch für eure Geduld bedanken, während wir daran gearbeitet haben, dieses Update in eure Hände zu bringen, und wir freuen uns auf euer weiteres Feedback, sobald ihr in der Lage wart, hineinzuspringen und zu spielen."

"Unser nächstes Update, das auf dieses Update folgt, wird voraussichtlich im Mai erscheinen und sich auf weitere Verbesserungen der Lebensqualität und Fehlerbehebungen konzentrieren. Wir werden euch mehr über den Inhalt dieses Updates erzählen, wenn es veröffentlicht wird."