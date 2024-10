Naoki Yoshida spricht über mögliches Final Fantasy IX Remake: Aufteilung in mehrere Titel denkbar

Fans warten gespannt auf ein potenzielles Remake des Rollenspiels Final Fantasy IX von Square Enix. Nun meldet sich Naoki Yoshida, der Director von Final Fantasy XIV und Produzent von Final Fantasy XVI, in einem Interview mit Video Games zu den Chancen des Remakes. In diesem Interview ging er auf die Herausforderungen und Schwierigkeiten ein, die solch ein Remake haben könnte.

Fans des Final-Fantasy-7-Remakes sehnen sich danach

"Sicher, ich weiß, dass die Nachfrage nach einem Final Fantasy IX Remake da ist, jedoch muss man bedenken, dass Final Fantasy IX ein Spiel mit einem riesigen Volumen ist", stellte Yoshida fest. Er zweifelte an, ob das Spiel in einem einzelnen Remake möglich sei, sehe allerdings eine Möglichkeit, das Spiel aufzuteilen. Dies hatte Square Enix schon beim Final Fantasy VII Remake verfolgt, das in drei Teile aufgeteilt wurde.

Jedoch hatte diese Entscheidung gemischte Gefühle bei den Fans ausgelöst. Die Fans sind sich bewusst, dass eine solche Aufteilung zusätzlichen Content bieten könnte, jedoch verlangsamt sich das Tempo des Spiels. Yoshida stellte im Interview auch fest, dass Final Fantasy IX viele Nebenquests und Minispiele zu bieten habe und auch die riesige Welt eine Herausforderung für die Entwickler sein könnte.

Ein Klassiker auf der PlayStation

Final Fantasy IX wurde im Jahr 2000 zuerst für die PlayStation veröffentlicht. Es folgten daraufhin weitere Veröffentlichungen, wie 2010 als PS1 Classic auf der PS3 und PSP sowie 2016 für mobile Geräte und PC. 2017 kam der Titel auch auf die PS4, und 2019 folgten die Xbox-One- und Nintendo Switch-Versionen.

In dem Interview sprach Naoki Yoshida auch über die Möglichkeit weiterer Remakes der Reihe. Er selbst würde gerne an einem Final Fantasy III Remake arbeiten. Ebenfalls sprach er über andere Themen, wie sein Lieblingsminispiel aus Final Fantasy VII (Snowboarding) und über eine mögliche Xbox-Version von Final Fantasy XVI.

Obwohl es Gerüchte gibt, dass ein Final Fantasy IX Remake in Entwicklung ist, bleibt eine offizielle Ankündigung von Square Enix noch offen. 2021 wurde in einem GeForce-Now-Daten-Leak das Final Fantasy IX Remake erwähnt, ebenso wie weitere Square-Enix-Titel, die sich später bestätigten, wie die PC-Versionen von Final Fantasy VII Remake und Kingdom Hearts 4. Es bleibt also spannend, wie es mit einem potenziellen Remake von Final Fantasy IX weitergeht.