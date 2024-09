Xbox Cloud Gaming auf iOS: Native App bleibt "unmöglich"

Microsoft hält es noch immer für "unmöglich", eine native Xbox-Cloud-Gaming-App auf Apple-Geräten zu veröffentlichen.

Apple hatte sich in Bezug auf Game-Streaming-Apps in diesem Jahr offener gezeigt, doch bei Microsoft ist man nicht zufrieden mit dem, was angeboten wird.

Lohnt sich nicht

Dadurch sei es für Microsoft nicht möglich, sein Cloud-Gaming-Angebot "effektiv zu monetarisieren".

"Apples Gebühr für In-App-Käufe ist auf einem Niveau, das wirtschaftlich weder nachhaltig noch vertretbar ist", sagt Microsoft dazu (via The Verge).

"Die Gebühr in Höhe von 30 Prozent macht es für Microsoft unmöglich, sein Cloud-Gaming-Service-Angebot effektiv zu monetarisieren."

Aktuell untersucht die britische Competition and Markets Authority (CMA) Apples Vorgehen in diesem Zusammenhang. Bis Monatsende haben alle involvierten Parteien Zeit, darauf zu reagieren. Ob Microsofts Vorstoß hier Erfolg hat und zu noch mehr Flexibilität von Apple führt, bleibt abzuwarten.

Aktuell ist es erforderlich, auf Apple-Geräten über den Webbrowser das Cloud-Gaming zu nutzen.