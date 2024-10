Naughty Dog möchte in neuen Projekten auf mehr Spielerfreiheit und flexibles Gameplay setzen

Naughty Dog plant wohl, in seinem nächsten Spiel mehr Spielerfreiheit zu bieten. Dies könnte eine signifikante Abkehr von der linearen, filmischen Erzählweise sein, für die das Studio bekannt ist. Ben Hanson von MinnMax teilte erste Details zu diesen ambitionierten Projekten mit. Aber auch Neil Druckmann, der Leiter von Naughty Dog, gab in einem Interview erste Hinweise auf die neuen Projekte.

Neue Ansätze: Mehr Spielerfreiheit und Flexibilität im Gameplay

Naughty Dog möchte in seinem nächsten Projekt den Schwerpunkt auf die Spielerfreiheit setzen. Spieler sollen mehr Entscheidungsfreiheit haben und mehr Flexibilität im Gameplay genießen. Sie sollen nicht strikt durch eine lineare Handlung geführt werden. Laut Ben Hanson soll eine Person, die am Spiel arbeitet, den Titel mit einem bekannten Spiel verglichen haben. Dieses Spiel war jedoch nicht Hitman. Fans von Naughty Dog können sich auf ein neues Erlebnis freuen, das möglicherweise frischen Wind in die Naughty-Dog-Spiele bringt, doch die genaue Art des Spiels bleibt geheim.

Spielerische Freiheit statt traditioneller Erzählweise

Neil Druckmann hat sich vergangenes Jahr dazu geäußert, dass er sich von der traditionelleren Narration lösen will. So erklärte er in einem Interview mit der Washington Post: "In letzter Zeit faszinieren mich Spiele wie Elden Ring und Inside, die sich nicht so stark auf traditionelle Erzählstrukturen verlassen, um eine Geschichte zu erzählen." Er findet, dass eines der besten Storytelling-Elemente, das The Last of Us bietet, in der Umgebung liegt. Ihm ist klar, dass viele Szenen Cinematics sind, aber auch die Umgebung des Spiels trägt dazu bei, die Geschichte zu verstehen und zu erzählen. Im Interview ergänzte er: "Für mich ist das momentan einer der größten Freuden an Spielen – [solche], die ihrem Publikum vertrauen, die Dinge selbst herauszufinden, ohne sie an die Hand zu nehmen. Das ist das, was mich in Zukunft wirklich fasziniert."

Er denkt, dass es die Möglichkeit gibt, diese Ansätze in Naughty Dogs Titeln weiterzuentwickeln. Er fügte im Interview hinzu: "Mich fasziniert das wirklich – wir ruhen uns nie auf unseren Lorbeeren aus und versuchen immer etwas Neues, etwas Anderes, das nicht jedem gefallen wird, aber das ist in Ordnung." Neil Druckmann versicherte, dass das Team begeistert hinter den Projekten steht, an denen sie zurzeit arbeiten.

Naughty Dog wagt mit seinem neuen Projekt möglicherweise Schritte in Richtung mehr Freiheit und Gameplay-basiertem Storytelling. Das Studio bleibt jedoch seiner Filmkunst treu und experimentiert gleichzeitig mit neuen Formen der Erzählung. Spieler können also gespannt bleiben, wie diese Mischung in den zukünftigen Projekten umgesetzt wird.