NBA 2K22: Ab sofort könnt ihr Körbe auch im Game Pass werfen

NBA 2K22 hat es in den Xbox Game Pass geschafft. Sowohl die Xbox-One- als auch die Xbox-Series-Version des Basketballspiels sind nun für alle Mitglieder des Passes verfügbar.

Bleibt der Spaß nur von kurzer Dauer?

Einzige Ausnahme bildet die PC-Version des Sportspiels, da diese nicht im Windows Game Store durch Microsoft vertrieben wird.

Der Xbox-Hersteller hätte sich kaum einen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um NBA 2K22 in den Game Pass aufzunehmen. Aktuell laufen passenderweise die NBA Playoffs. Zufall?

NBA 2K21 wurde seinerzeit im März 2021 zum Game Pass hinzugefügt und im August wieder entfernt - kurz bevor NBA 2K22 erschien. Möglicherweise könnte also auch der aktuelle Titel seinem Nachfolger weichen, wenn dieser auf den Markt kommt.

Weitere Meldungen zu NBA 2K22:

Xbox hat noch weitere Spiele zum Game Pass hinzugefügt. So findet ihr 7 Ways to Die, Research and Destroy, Bugsnax und Unsouled in der Bibliothek. Cricket 19, Outlast 2, Secret Neighbor und Streets of Rage 4 müssen den Abo-Dienst morgen wieder verlassen.