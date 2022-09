NBA 2K23 Kabinen-Codes: Neue Locker-Codes und Anleitung zum Einlösen

NBA 2K23 kann ein kostspieliges Unterfangen sein, weshalb es immer nett ist, wenn es zur Abwechslung mal etwas kostenlos gibt. Das trifft zum Beispiel auf die Kabinen-Codes beziehungsweise Locker-Codes zu, die Visual Concepts immer mal wieder ausschüttet. Sei es einfach so oder um große NBA-Events zu feiern.

Der Haken an der Sache: Kabinen-Codes sind immer nur beschränkte Zeit gültig, weshalb es wichtig ist, immer auf dem Laufenden zu sein, was es gerade gibt. Das werden wir auf dieser Seite für euch zusammentragen, für die ihr euch bei Interesse am besten ein Lesezeichen anlegt.

Das sind NBA 2K23 Kabinen-Codes und so löst ihr sie ein

Kabinen-Codes respektive Locker-Codes sind Zeichenkombinationen, die 2K immer mal wieder spendiert und die beim Einlösen diverse Belohnungen ausschütten. Von besonders guten Karten für MyTeam, über Shirts oder Schuhe für euren Spieler sowie diverse Boosts und Optionspakete bis hin zu Spielern und Accessoires ist eine Menge dabei.

Kabinen-Codes könnt ihr auf zwei verschiedene Arten einlösen, dafür müsst ihr jeweils die Erstellung und das Tutorial von MyCareer oder MyTeam abgeschlossen haben. Zum einen könnt ihr auf der Startseite von My Team den MyTeam Community Hub aufrufen und dort die Kabinen-Codes eingeben.

Hier im Community Hub von NBA 2K23findet ihr die Funktion, die Codes einzugeben.

Spieler von MyCareer rufen einfach per Start-Taste das Optionsmenü auf und finden unterhalb des Punktes "VC erhalten" die Kabinen-Codes.

Wichtig ist, dass ihr Kabinen-Codes respektive Locker-Codes immer so eingebt, wie sie hier stehen. Also mit Großbuchstaben und den Bindestrichen zwischen den einzelnen Blöcken. Alle Klarheiten beseitigt? Na dann kann es ja losgehen mit…

Und so sieht die Bestätigung dann aus, wenn es geklappt hat.

Alle aktuellen NBA 2K23 Kabinen-Codes

Noch bis zum Ende des morgigen 21. Septembers gibt es folgenden Code, den ihr einlösen könnt:

JPPGB-24J8S-VVJZQ-65GD6-533J7: gibt euch 30-Minuten XP Coin, drei Spiele Gatorade-Boosts und ein 2KDay T-Shirt

Bereits abgelaufene NBA 2K23 Kabinen-Codes

CONGRATS-HOF-MANU

CONGRATS-HOF-HARDAWAY

2KDAY-IN-MYTEAM-NBA2K23

Wir updaten diesen Artikel regelmäßig und erweitern ihn so um neue Locker- und Kabinen-Codes.