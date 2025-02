Need for Speed: EA hat schlechte Nachrichten für Fans, die gehofft haben, dass bald ein neuer Teil der Reihe erscheint - Aber es gibt auch Hoffnung für die Zukunft

Mit einem neuen Need for Speed oder Burnout vom Entwicklerstudio Criterion solltet ihr in nächster Zeit nicht rechnen.

Wie Publisher Electronic Arts gegenüber Eurogamer mitteilte, konzentriert sich Criterion aktuell voll und ganz auf das neue Battlefield.

Need for Speed pausiert für Battlefield

Bereits im September 2023 hatte Electronic Arts angekündigt, dass ein "Großteil" von Criterion die Entwicklungsarbeiten für das nächste Battlefield-Spiel unterstützt, während eine kleinere "Kerngruppe" sich weiterhin mit Need for Speed beschäftigte.

Dieses Team sollte, wie Battlefield-Chef Vince Zampella damals angab, die Zukunft des Rennspiel-Franchise formen.

Seitdem ist einiges an Zeit vergangen und es erschienen neue Inhalte für das 2022 veröffentlichte Need for Speed Unbound, doch bezüglich eines neuen Teils war nichts zu hören. Im Februar 2024 meldete sich Criterion angesichts des 30. Geburtstags von Need for Speed zu Wort und kündigte an, Unbound bis Ende 2024 zu unterstützen.

Aufgeben will Publisher Electronic Arts nicht, wenngleich es aktuell so klingt, als würde es bis zu einem neuen Spiel noch eine ganze Weile dauern.

"Das Need for Speed-Team von Criterion schließt sich seinen Teamkolleginnen und -kollegen an, die an Battlefield arbeiten" sagte Zampella heute in einem Statement gegenüber Eurogamer. "Als Unternehmen war es uns wichtig, das letzte Jahr zu nutzen, um auf unsere Need for Speed-Community zu hören und ihr Feedback zu nutzen, um Inhalte für Unbound zu erstellen."

"Mit einem besseren Verständnis dafür, was unsere Spieler von einem Need for Speed-Erlebnis erwarten, planen wir, das Franchise auf neue und interessante Weise zurückzubringen."

Es hört sich nicht so an, als wäre aktuell ein Need for Speed aktiv in der Entwicklung. Und wann das nach dem neuen Battlefield wieder der Fall sein wird, bleibt erst einmal unklar.