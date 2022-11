Nein, Assassin's Creed Valhalla kommt (noch) nicht in den Xbox Game Pass.

Kommt Assassin's Creed Valhalla bald in den Xbox Game Pass? Nun, so bald schon mal nicht.

Anfang dieser Woche hatten Fans ein Game-Pass-Logo auf der Produktseite des Spiels im Microsoft Store entdeckt, das entsprechende Hoffnungen weckte.

Zu früh gefreut

Allerdings solltet ihr in dieses Game-Pass-Logo nicht zu viel hineininterpretieren. Es wird auch keinen überraschenden Release geben.

Publisher Ubisoft spricht jedenfalls in einer Stellungnahme gegenüber Eurogamer von einem Fehler.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Valhalla:

"Das war ein Fehler und er wurde korrigiert", heißt es dazu.

Was natürlich nicht ausschließt, dass Assassin's Creed Valhalla in Zukunft in den Xbox Game Pass kommt, aber eben wohl nicht in nächster Zeit.

Im Dezember soll noch ein kostenloser Epilog für Valhalla erscheinen, der eine Reihe von Handlungsfäden zu einem Ende bringt und Eivors Geschichte abschließt.