Nein, The Wolf Among Us 2 wurde nicht eingestellt

Das Adventure The Wolf Among Us 2 wurde nach Angaben des Entwicklerstudios Telltale nicht eingestellt.

Damit widerspricht das Studio entsprechenden Gerüchten, die zuvor im Umlauf waren.

The Wolf Among Us 2 ist noch in Arbeit

Zuvor hatte ein vermeintlicher Whistleblower behauptet, dass die Entwicklung des Nachfolgers in Gefahr sei.

Telltale sei "an einem kritischen Punkt, an dem sie vielleicht keine andere Wahl haben, als das Projekt einzustellen", hieß es.

Gegenüber unseren englischen Eurogamer-Kollegen gab das Studio jedoch an, dass die Entwicklung weiter in vollem Gang ist.

"Üblicherweise kommentieren wir keine Gerüchte oder unbegründete Beiträge auf Reddit", teilt ein Sprecher des Unternehmens mit. "Aber die Entwicklung von The Wolf Among Us 2 läuft weiter und wir freuen uns darauf, mehr Details zum Spiel mit den Telltale-Fans und unserer Community zu teilen, wenn die Zeit reif ist."

Ursprünglich wurde The Wolf Among Us 2, das erneut in der Welt der Fables-Comics von Bill Willingham spielt, im Jahr 2017 angekündigt. Die Entwicklung kam zu einem vorläufigen Stopp, als Telltale im Jahr 2018 Beschäftigte entlassen musste und das Studio schließlich geschlossen wurde.

Mit einem neuen Management kehrte Telltale jedoch ein Jahr später zurück und führte die Entwicklung von The Wolf Among Us 2 fort. Seitdem warten Fans gespannt auf die Fortsetzung.

Im Jahr 2022 hieß es, The Wolf Among Us 2 werde 2023 erscheinen, damals veröffentlichte man auch einen neuen Trailer. 2023 gab man dann allerdings bekannt, dass das Spiel auf 2024 verschoben wurde. Aktuell sieht es aber nicht so aus, als würde The Wolf Among Us 2 noch in diesem Jahr erscheinen. Es sei denn, Telltale kündigt in nächster Zeit noch überraschend ein Release-Datum an.

In diesem Jahr hatte Telltale vier neue Screenshots zu The Wolf Among Us 2 veröffentlicht. "Wir können euch zwar noch kein großes Update geben, aber hier ist eine Kleinigkeit: Bilder vom aktuellen Build", hieß es im April. "Die Arbeit geht weiter. Die Fabletown-Gang wird zurückkommen. Danke, dass ihr Fans seid."