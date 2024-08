Neo Berlin 2087: Neuer Trailer zur deutschen Cyberpunk-Hoffnung zeigt actionreiches Gameplay

Im Vorfeld der gamescom 2024 wurde nun ein brandneuer Trailer zu Neo Berlin 2087 veröffentlicht.

Das Action-Rollenspiel entsteht beim Berliner Entwicklerstudio Elysium Game Studio und wird als "tiefgründiger, cineastischer Detektiv-Thriller" bezeichnet.

Ein futuristisches Berlin

"Technologischer Fortschritt und Cyberisierung haben die Gesellschaft in ein Zweiklassensystem gespalten, in dem die Reichen die Stadt beherrschen, während die Armen in den Slums und dem tödlichen Wasteland außerhalb der neuen Berliner Stadtmauern ums Überleben kämpfen", heißt es.

Das Gameplay kombiniert First- und Third-Person-Elemente, ebenso Shooter-, Stealth-, Investigations- und Rollenspielmechaniken.

Hier der neue Trailer:

Für ein kleines Indie-Studio durchaus beeindruckend, wenngleich Gesichtsanimationen und manch andere Sachen nicht mit Triple-A-Produktionen mithalten können.

Dann wiederum dürfte es noch eine Weile dauern, bis Neo Berlin 2087 erscheint. Genug Zeit, um am Feinschliff zu arbeiten. Ein Release-Zeitraum oder -Datum sind bisher noch nicht bekannt.