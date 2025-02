NetEase könnte sich aus dem internationalen Markt zurückziehen – Gerüchten zufolge sucht das Unternehmen Käufer für seine Entwicklerstudios, doch man bestreitet die Spekulationen

Es gibt Spekulationen darüber, dass der chinesische Publisher NetEase sich offenbar aus seinen internationalen Studios zurückzieht. Viele Studios bangen jetzt um ihre unsichere Zukunft, darunter renommierte Namen wie Quantic Dream, Nagoshi Studio und Grasshopper Manufacture. NetEase hatte in den letzten Jahren in westliche Studios investiert, weshalb der mögliche Rückzug überraschend kommt.

NetEase verlässt Entwickler

Durch die Übernahmen und Neugründungen vieler Studios in Europa, Japan und Nordamerika hat NetEase sich ein starkes internationales Netzwerk aufgebaut. Doch das Unternehmen scheint eine Kursänderung vorzunehmen. In den vergangenen Monaten trennte sich NetEase von Worlds Untold, das von Mass Effect-Autor Mac Walters gegründet wurde, sowie von Jar of Sparks, das von Xbox-Veteran Jerry Hook ins Leben gerufen wurde. Auch beim Helden-Shooter Marvel Rivals, der ein großer Erfolg wurde, kam es zu Entlassungen, darunter der Game Director des Spiels.

Studios bangen um Finanzierung

Während NetEase immer wieder den Kurswechsel bestreitet, berichtet Game File, dass das Unternehmen Käufer für die nicht-chinesischen Studios sucht. Ein Sprecher von NetEase erklärte: "Alle Studios und Projekte werden ständig überprüft und evaluiert, und NetEase wird im Laufe dieses Prozesses entscheiden, welche Änderungen vorgenommen werden müssen."

Auch Bloomberg berichtete darüber, dass das Unternehmen den japanischen Studios, darunter Nagoshi Studio, zwar Zeit gewährt, ihre Projekte zu beenden, sie jedoch nicht weiter finanziert werden. Das betrifft auch bekannte Entwickler wie Toshihiro Nagoshi, der an Like a Dragon arbeitet, und Suda51, der an No More Heroes arbeitete. Beide betonten 2023 noch, durch NetEase mehr kreative Freiheit gewonnen zu haben. "Das allgemeine Umfeld [in Japan] bedeutet, dass es schwierig ist, neue Dinge zu versuchen, aber NetEase ist sehr ehrgeizig und möchte sein Geschäft weltweit ausweiten […], was sich mit unseren Ambitionen deckt," erklärte Nagoshi damals gegenüber VGC.

Die betroffenen Studios und deren Teams könnten durch die jüngsten Entwicklungen erhebliche Konsequenzen erfahren, im schlimmsten Fall Schließungen. Während NetEase finanziell stabil bleibt, ist dennoch unklar, welche Studios am Ende tatsächlich geschlossen oder verkauft werden. In naher Zukunft wird sich zeigen, ob einige Studios aufgekauft werden oder endgültig schließen müssen.