Netflix: Die neuen Serien und Filme im Februar 2025

Netflix hat im Februar 2025 einiges an Serien und Filmen für euch zu bieten, darunter ältere wie neuere Produktionen und natürlich neue Staffeln von Serien. Wir zeigen euch in unserer Liste aller Neuerscheinungen die Filme und Serien im Februar 2025, die ihr auf Netflix schauen könnt.

Netflix Serien und Filme im Februar 2025 Inhalt:

Netflix: Highlights im Februar 2025

In diesem Monat gibt es wieder mehrere Highlights bei Netflix, zum Beispiel den Animationsfilm Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2. Februar), in dem sich die Turtles mit ihrem Lehrmeister Splinter auf den Weg machen, um die Herzen der New Yorker zu erobern und durch ihre heldenhaften Taten endlich als normale Teenager akzeptiert zu werden. Am gleichen Tag kommen auch Rambo-Fans auf ihre Kosten, denn Rambo 5: Last Blood ist dann bei Netflix verfügbar.

Witcher-Fans sollten sich wiederum dem 11. Februar vormerken, ab diesem Tag ist The Witcher: Sirens of the Deep verfügbar. Hier geht es um Geralt (gesprochen von Doug Cockle), der einen Krieg zwischen Land und Meer zu stoppen versucht, nachdem menschliche Seeleute von rätselhaften Meereskreaturen attackiert werden.

Am 27. Februar kommt dann noch der mit sechs Oscars ausgezeichnete Film Parasite zu Netflix.

Was Serien anbelangt, könnt ihr euch ab dem 13. Februar auf die finalen Folgen von Cobra Kai freuen, während Pokémon-Fans sich den 27. Februar vormerken sollten. Ab diesem Tag ist die erste Staffel von Pokémon Horizonte: Die Serie verfügbar.

Netflix: Alle neue Filme im Februar 2025

Der Film-Januar bringt euch bei Netflix unter anderem Animationsfilme zu Teenage Mutant Ninja Turtles und The Witcher.

Hier alle neuen Filme:

Ab 1. Februar 2025

Das Sams

Ab 2. Februar 2025

Rambo 5: Last Blood

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Ab 3. Februar 2025

Bogota: Stadt der Verlorenen

Ab 5. Februar 2025

Irgendwie schwanger

Ab 11. Februar 2025

Felipe Esparza: Raging Fool

The Witcher: Sirens of the Deep

Ab 12. Februar 2025

Flitterwochen mit meiner Mutter

Tod vor der Hochzeit

Ab 13. Februar 2025

Hello, Love, Again

La Dolce Villa

Ab 14. Februar 2025

Dhoom Dhaam

Ewige Liebe

Melo Movie

The Crow

The Most Beautiful Girl in the World

Umjolo: There Is No Cure

Ab 17. Februar 2025

Nur noch ein einziges Mal – It Ends with Us

Ab 18. Februar 2025

Rosebud Baker: The Mother Lode

Ab 20. Februar 2025

3 Engel für Charlie

Ab 22. Februar 2025

Das Urteil: Jeder ist käuflich

Ab 23. Februar 2025

Screen Actors Guild Awards (Live-Übertragung)

Ab 26. Februar 2025

Miss Italia darf nicht sterben

Ab 27. Februar 2025

Demon City

In der richtigen Spur

Parasite

Ab 28. Februar 2025

Bastion 36

Netflix: Alle neue Serien im Februar 2025

Bei den Serien steht im Januar bei Netflix unter anderem die Rückkehr von Cobra Kai als großes Highlight auf dem Programm. Ansonsten gibt es sowohl eine Reihe von Neustarts als auch Staffeln von etablierten Serien zu sehen.

Hier alle neuen Serien:

Ab 1. Februar 2025

Ghosts, Staffel 1 und 2

SPEC: Birth, Staffel 1

Ab 5. Februar 2025

Bear Hunt: Die Promi-Jagd, Staffel 1

Envidiosa, Staffel 2

Sintonia, Staffel 5

Zelle 211, Staffel 1

Ab 6. Februar 2025

Apple Cider Vinegar, Miniserie

Cassandra, Miniserie

Die Åre-Morde, Staffel 1

Golden Kamuy: The Hunt Of Prisoners In Hokkaido, Staffel 1

Süße Magnolien, Staffel 4

Ab 7. Februar 2025

Die größten Rivalen im Cricket: Indien gegen Pakistan, Miniserie

Ab 9. Februar 2025

Inheritance Detective, Folge 1

Ab 10. Februar 2025

Surviving Black Hawk Down, Miniserie

Ab 13. Februar 2025

Cobra Kai, Staffel 6 Teil 3

Der Handel, Staffel 2

Dog Days Out, Teil 1

Winter Palace, Staffel 1

Ab 14. Februar 2025

I Am Married…But!, Staffel 1

Liebe macht blind, Staffel 8

Melo Movie, Staffel 1

Valeria, Staffel 4

Ab 17. Februar 2025

Gabby’s Dollhouse, Staffel 11

Ab 18. Februar 2025

Court of Gold, Miniserie

Offline Love, Staffel 1

Ab 19. Februar 2025

Die Geschichte meiner Familie, Staffel 1

Ab 20. Februar 2025

Zero Day, Miniserie

Ab 25. Februar 2025

Full Swing, Staffel 3

Ab 27. Februar 2025

Pokémon Horizonte: Die Serie, Staffel 1

Running Point, Staffel 1

Toxic Town, Miniserie

Ab 28. Februar 2025

Aitana: Metamorphose, Staffel 1

