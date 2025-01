Netflix enthüllt neuen Trailer zu Devil May Cry und nennt endlich ein Startdatum - Während die Story im Dunkeln bleibt, ist der Soundtrack so wild wie Dante selbst

Die lang erwartete animierte Netflix-Serie zu Devil May Cry hat nun endlich ein offizielles Erscheinungsdatum. Nachdem die Serie bereits 2018 angekündigt wurde und es lange still um das Projekt war, hat Netflix nun den 3. April 2025 als Starttermin bestätigt. Gleichzeitig wurde ein neuer Trailer samt Intro veröffentlicht, das mit einem Limp Bizkit-Soundtrack für Aufsehen sorgt.

Erfahrenes Team hinter der Produktion

Hinter der Serie steckt kein Unbekannter: Adi Shankar, der bereits für die erfolgreiche Castlevania-Adaption auf Netflix verantwortlich war, fungiert als Executive Producer. Die Animation übernimmt das südkoreanische Studio Mir, das sich mit The Legend of Korra einen Namen gemacht hat. Das Projekt galt zeitweise als stillgelegt, erhielt aber 2023 neues Leben, als Netflix den ersten Blick auf die Serie gewährte. Nun steht fest, dass das Warten bald ein Ende hat und Fans Dante wieder in Aktion erleben können.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Erster Trailer liefert actionreiche Einblicke

Mit der Veröffentlichung des neuesten Trailers gibt es neue Einblicke in die Serie. Besonders auffällig ist dabei das Intro, das mit einem Soundtrack von Limp Bizkit begleitet wird – ein starker Sound für einen genau so starken Helden. Während das Intro durch seine stilisierten, dynamischen Animationen beeindruckt, bleibt die Serie selbst optisch einem klassischen Anime-Stil treu. Erste Kampfszenen lassen bereits erahnen, dass Fans der Spiele hier einiges an Action erwarten können, ganz im Stil der beliebten Videospielreihe.

Was die Handlung betrifft, gibt es bislang keine konkreten Informationen. Klar ist nur, dass der klassische Dante, der ikonische Dämonenjäger mit roter Jacke, im Mittelpunkt stehen wird. Netflix hält sich mit weiteren Details bisher zurück.

Nach sieben Jahren Wartezeit können sich Fans nun den 3. April 2025 im Kalender markieren. Auch wenn die Handlung um die Serie unbekannt ist, können sich Fans trotzdem auf den beliebten Dämonenjäger freuen, der einen gesunden Hunger auf Pizza mit sich bringt.