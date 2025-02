Netflix entlässt Mitarbeiter von Night School Studio, dabei soll das Entwicklerstudio eines der vielversprechenden Teams bei Netflix Games sein – zukünftige Projekte sollen nach den Entlassungen nicht in Gefahr sein

Netflix hat Mitarbeiter von Night School Studio entlassen, dem Entwickler von Oxenfree. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, ist noch unklar. Laut einem Bericht von GameDeveloper kamen die Entlassungen sehr überraschend. Night School Studio galt als vielversprechendes Team im Portfolio von Netflix Games, als der Streaming-Gigant sein Gaming-Geschäft ausbauen wollte. Night School Studio wurde 2021 von Netflix übernommen.

Aktuelle Projekte sollen fortgeführt werden

Night School Studio wurde vor allem durch Oxenfree bekannt, das 2016 erschien. Das narrative Adventure wurde für seine düstere Atmosphäre und das gut durchdachte Dialogsystem gelobt. Der Nachfolger Afterparty erschien 2019 und ließ Spieler gegen Satan in einem Trinkspiel antreten. Der Titel erreichte jedoch nicht den erhofften Erfolg. 2023 kehrte das Studio mit Oxenfree 2: Lost Signals zurück, das von Fans gefeiert wurde. Trotz der Entlassungen soll die Entwicklung neuer Projekte fortgeführt werden. Woran das Studio derzeit arbeitet, ist jedoch unklar.

Zweifel an Netflix' Gaming-Strategie

Netflix' Gaming-Strategie lässt nicht zum ersten Mal Zweifel aufkommen. Der Streaming-Gigant hatte bereits im Oktober 2024 ein großes Entwicklerstudio geschlossen, das von Halo-Kreative Leiter Joseph Staten geleitet wurde. Das Studio arbeitete wohl zuletzt an einem kostspieligen Projekt, das jedoch nie offiziell angekündigt wurde. Doch obwohl es für Netflix im letzten Quartal so gut lief wie noch nie, erhöht der Streaming-Dienst seine Abonnementpreise immer weiter. Diese widersprüchlichen Entscheidungen lassen offen, was Netflix in seinem Gaming-Bereich plant.

Es bleibt abzuwarten, was das für die Zukunft von Night School Studio bedeutet. Während Netflix weiter in die Gaming-Branche investiert, scheint das Unternehmen aber gleichzeitig auch einen Rückschritt zu wagen. Netflix weiß scheinbar noch nicht, ob es sich im Gaming-Markt etablieren oder sich doch wieder aus dem Gaming-Geschäft zurückziehen möchte. Einerseits übernimmt der Konzern vielversprechende Entwicklerstudios, andererseits kommt es zu Schließungen und Entlassungen. Fans hoffen dennoch, dass das Studio weiterhin an seinen einzigartigen Titeln arbeiten kann und nicht dasselbe Schicksal wie andere Netflix-Gaming-Projekte erleidet.