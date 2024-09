Netflix zeigt neue Teaser zu Splinter Cell und Devil May Cry, kündigt mehr Cyberpunk an

Im Rahmen seiner Geeked Week hat Neflix auch Neuigkeiten zu Gaming-bezogenen Projekten bekannt gegeben und neue Videos veröffentlicht.

Unter anderem hat etwa die Anime-Serie zu Devil May Cry einen Release-Zeitraum erhalten.

Gaming auf Netflix - So geht es weiter

Devil May Cry geht demnach im April 2025 an den Start, einen taggenauen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht.

Dafür könnt ihr euch aber einen neuen Trailer dazu anschauen, der Dante in seiner roten Jacke mit weißen Haaren, zwei Pistolen und Schwert zeigt. Außerdem jagt er Dämonen, fährt Motorrad und isst Pizza.

Unterdessen veröffentlicht Netflix die auf League of Legends basierende Serie Arcane in insgesamt drei Akten.

Los geht es mit dem ersten Akt am 9. November 2024. Der zweite Akt folgt am 16. November 2024 und der dritte Akt schließt die Serie dann am 23. November 2024 ab.

Ein erster Teaser-Trailer wurde zu Splinter Cell: Deathwatch veröffentlicht. Er ist 45 Sekunden lang, zeigt aber noch nicht viel von der Adaption.

Sam Fisher wird hier von Liev Schreiber gesprochen, den man etwa aus Filmen wie Scream oder X-Men Origins: Wolverine kennt.

Schon am 10. Oktober 2024 startet Tomb Raider: The Legend of Lara Croft auf Netflix.

Dazu wurde ein weiterer neuer Trailer veröffentlicht, der viel Action zeigt und auf ihre Vergangenheit eingeht.

Cyberpunk-Fans können sich auf ein neues, animiertes Projekt freuen, für das man erneut mit CD Projekt Red zusammenarbeitet.

Unklar ist bisher jedoch, ob es sich hierbei um eine Fortsetzung von Edgerunners handeln.

From Netflix Animation, Cyberpunk, and CD Projekt Red. Stay tuned. #GeekedWeek pic.twitter.com/sKyrJrM3zi — Netflix (@netflix) September 20, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Der neue Witcher-Animationsfilm Sirens of the Deep, in dem Geralt von Doug Cockle gesprochen wird, erscheint wiederum am 11. Februar 2025. Im Januar 2025 geht es außerdem mit Staffel zwei von Castlevania: Nocturne weiter.

Und dann gab es auch noch richtige Gaming-News von Netflix: Ab dem 10. Dezember 2024 ist Monument Valley 3 exklusiv via Netflix Games verfügbar.