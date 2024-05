Netflix im Finalhype und Bleibtreu als Lieferheld

Nicht nur Will Smith und Martin Lawrence freuen sich wie Bolle auf die Heim-EM. Wer es noch nicht mitbekommen hat: Die beiden Hollywood-Stars waren gerade in Deutschland zwecks Promo für "Bad Boys: Ride or Die" (Kinostart: 05.06.) unterwegs und nutzten die Gelegenheit, um sich und die Fans zusammen mit DFB-Capitano Ilkay Gündogan und Abwehrchef Antonio Rüdiger gesanglich auf die Europameisterschaft einzustimmen. Stabile Aktion!

Auch Netflix hat schon massig Bock auf das Finale – das Finale der überragenden Comicbuchserie "The Umbrella Academy". Seit Wochen rührt das große rote N bereits die Werbetrommel, um die vierte und letzte Staffel der Serie auf Basis der Comics von My Chemical Romance-Legende Gerard Way anzupreisen. Die neue Season erscheint zwar erst am 8. August, die Fans können das große Finale aber schon jetzt kaum noch erwarten. In der letzten Staffel werden die Superhelden-Geschwister mit einer alles verändernden Zeitlinie konfrontiert, auf der sich alles entscheidet – wenn sie sich denn zusammenreißen können!

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Finalfeeling bringt auch der erste Teaser zu "Knives Out 3" mit sich. Nachdem Netflix die Rechte an Rian Johnsons Whodunit-IP für schlappe 469 Millionen Dollar erworben hat, bescherte uns der Streamer mit "Glass Onion" eines der besten und kreativsten Krimi-Puzzles aller Zeiten. Schon damals war klar, dass Rian Johnson eine Trilogie plant – und die scheint nun 2025 zu enden. Unter dem Arbeitstitel "Wake Up Dead Man" geht’s voraussichtlich Ende des Jahres ans Set, um ein Release im kommenden Jahr umzusetzen. Wer neben Daniel Craig als Benoit Blanc diesmal mit dabei ist – und ob Hugh Grant diesmal einen größeren Part bekommt – wird sich zeigen.

In Sachen Neustarts hat sich diese Woche nicht arg viel getan in der Streaming-Welt. Lediglich Disney+ überraschte uns mit einem Spontandrop des umjubelten Horror-Ablegers "Das erste Omen" mit Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Charles Dance und Bill Nighy. Der Streifen startete erst Mitte April in den Kinos durch – das Fenster zwischen Kino- und Streaming-Release scheint immer weiter zu schrumpfen. Bei Prime Video steht Moritz Bleibtreu diese Woche Gewehr bei Fuß, wenn’s um Reparaturen und Handwerksleistungen aller Art geht. In "Viktor bringt’s" wird die deutsche Schauspiellegende zu Alleskönner Viktor Kudinski, quasi der fleischgewordene Meister Röhrich! Kann man machen, vor allem dank Moritz Bleibtreu.

Überschattet wird die Streaming-Woche aber von eurer neuen Miniserien-Obsession bei Netflix. "Eric" macht Benedict Cumberbatch zu einem verzweifelten Familienvater, der seinen vermissten Sohn sucht. Sein einziger Hoffnungsschimmer: ein Monster namens Eric, das sich sein Sohn ausgedacht hat. Klingt erstmal irre nach "Happy!", kommt aber als mit düster-märchenhaften Visuals angereichertes Mystery-Drama daher, das unter die Haut geht. Und sind wir mal ehrlich: Alles mit Ben ist erstklassige Unterhaltung!

In Kooperation mit kinoundco