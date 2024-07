Netflix macht ernst: 80 Spiele in der Entwicklung - und jeden Monat soll eins davon erscheinen

Netflix hat schon seit einiger Zeit Pläne, seine Gaming-Sparte weiter auszubauen. Jetzt gibt der Streaming-Dienst eine konkrete Zahl von Spielen an, die innerhalb der nächsten Jahre auf der Streaming-Plattform erscheinen - und es sind viele!

80 Monate mit je einem neuen Spiel?

Über 80 Spiele sind in der Entwicklung und sollen ab Juli erscheinen. Jeden Monat gibt es ein neues Spiel, die Games gehen euch also nicht mehr aus, wenn ihr ein Netflix-Abo besitzt.

Der Spielebereich wächst und Gregory K. Peters, Co-CEO, President und Director von Netflix, hat sich zu diesem Thema in einer kürzlichen Telefonkonferenz gesprochen.

Bisher läuft es besonders bei interaktiven und narrativen Spielen gut, da diese für Netflix einfacher zu entwickeln seien. Einige von ihnen basieren auf bereits bestehenden Serien von Netflix. Doch auch andere Arten von Spielen stehen auf der langen Spieleliste.

Netflix' Co-CEO, Präsident und Direktor Theodore A. Sarandos fügt hinzu: "Ich denke, die Idee, eine Serie zu nehmen und dem Superfan einen Ort zu geben, an dem er sich zwischen den Staffeln und sogar darüber hinaus aufhalten kann, die Spieleplattform zu nutzen, um neue Charaktere und neue Handlungsstränge oder neue Plot-Twist-Ereignisse einzuführen, ist jetzt möglich, und diese Dinge können dann in der nächsten Staffel oder in der Fortsetzung des Films zum Tragen kommen."

Wie viele der 80 Spiele von internen Studios stammen und wie viele bei externen Entwicklern produziert werden, wissen wir leider bislang nicht.