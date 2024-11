Netflix: Neue Serien und Filme im Dezember 2024

Netflix hat im Dezember einiges an Serien und Filmen für euch zu bieten, darunter ältere wie neuere Produktionen und natürlich neue Staffeln von Serien. Wir zeigen euch in unserer Liste aller Neuerscheinungen die Filme und Serien im Dezember 2024, die ihr auf Netflix schauen könnt.

Netflix Serien und Filme im Dezember 2024 Inhalt:

Netflix: Highlights im Dezember

Bein den Filmen könnt ihr euch im Dezember unter anderem auf die Rückkehr von Harry Potter freuen. Alle acht Filme nimmt Netflix am 13. Dezember 2024 ins Programm, einem kleinen Marathon steht damit nichts im Weg. Einen Tag später, am 14. Dezember 2024, folgt dann der mit sechs Oscars ausgezeichnete La La Land mit Emma Stone und Ryan Gosling. Darin geht es um die Schauspielerin Mia und den Jazzpianisten Sebastian, die von einer Karriere in Hollywood träumen. Mit kleinen Nebenjobs halten sie sich über Wasser und als ihre Wege sich zufällig kreuzen, verlieben sie sich sofort ineinander.

Actionreich wird es am 18. Dezember 2024 mit Civil War von Regisseur Alex Garland. Nachdem sich der US-Präsident in eine dritte Amtszeit geputscht hat, rücken Truppen aus Kalifornien und Texas nach Washington vor, um ihn zu stürzen. Und actionreich geht es am 22. Dezember 2024 dann mit Top Gun: Maverick weiter. Für die enorm erfolgreiche Fortsetzung von Top Gun aus dem Jahr 1986 kehrte Tom Cruise wieder als Pete Mitchell zurück und soll junge Piloten für eine gefährliche Mission ausbilden.

Bei den Serien ist definitiv die zweite Staffel von Squid Game das Highlight im Dezember. Hier müsst ihr euch aber noch etwas gedulden, denn erst am 26. Dezember 2024 geht es weiter. Wenn ihr aber über den Jahreswechsel hinweg nicht viel vor habt, ist das hier eine gute Beschäftigungsmöglichkeit.

Netflix: Alle neue Filme im Dezember 2024

Der Film-Dezember bringt euch bei Netflix unter anderem die komplette Harry Potter-Reihe, den Oscargewinner La La Land sowie die Fortsetzung von Top Gun.

Hier alle neuen Filme:

Ab 1. Dezember 2024:

American Assassin

Ab 3. Dezember 2024:

Fortune Feimster: Crushing It

Ab 4. Dezember 2024:

Die einzige Frau im Orchester

Ein klitzekleines Weihnachtswunder

Ein Zug voller Hoffnung

Glaubensfrage

Ab 6. Dezember 2024

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

Biggest Heist Ever – Der große Bitcoin-Raub

Feriencamp mit Mama

Maria

Ab 7. Dezember 2024

Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers

Ab 9. Dezember 2024

Transformers: Aufstieg der Bestien

Ab 10. Dezember 2024

Jamie Foxx: What Had Happened Was…

Ab 11. Dezember 2024

Makaylas Stimme: Ein Brief an die Welt

Ab 13. Dezember 2024

Carry-On

Disaster Holiday

Harry Potter Teil 1 bis 8

Ab 14. Dezember 2024

La La Land

Ab 15. Dezember 2024

Abbitte

Ab 16. Dezember 2024

The Dead Don’t Die

Ab 17. Dezember 2024

Ronny Chieng: Love to Hate It

Ab 18. Dezember 2024

Civil War

Julia Reichert: Der Traum vom Filmemachen

Ab 20. Dezember 2024

Ferry 2

The Six Triple Eight

Umjolo: Day Ones

Ab 22. Dezember 2024

Top Gun: Maverick

Vielleicht, vielleicht auch nicht

Ab 24. Dezember 2024

Your Friend, Nate Bargatze

Ab 25. Dezember 2024

Christmas Gameday: Chiefs vs. Steelers

Christmas Gameday: Ravens vs. Texans

Ab 31. Dezember 2024

Avicii – I’m Tim

Avicii – My Last Show

Michelle Buteau: A Buteau-Ful Mind at Radio City Musical Hall

Netflix: Alle neue Serien im Dezember 2024

Bei den Serien steht im Dezember bei Netflix unter anderem die Rückkehr von Squid Game als großes Highlight auf dem Programm. Ansonsten gibt es sowohl eine Reihe von Neustarts als auch Staffeln von etablierten Serien zu sehen.

Hier alle neuen Serien:

Ab 1. Dezember 2024

Das Boot, Staffel 1 bis 4

The Good Doctor, Staffel 6

Ab 2. Dezember 2024

Die tierischen Fälle von Kit und Sam, Staffel 4

Ab 4. Dezember 2024

Churchill im Krieg, Staffel 1

The Ultimatum: Marry Or Move On, Staffel 3

Tomorrow and I, Staffel 1

Ab 5. Dezember 2024

Beastars, Staffel 3 Teil 1

Black Doves, Staffel 1

Jentry Cheau vs. the Underworld, Staffel 5

Ab 6. Dezember 2024

Echoes of the Past

Ab 10. Dezember 2024

Die Kings von Tupelo: Eine Krimisaga im Süden der USA, Staffel 1

Polo

Rugged Rugby: Conquer or Die, Staffel 1

Ab 11. Dezember 2024

Hundert Jahre der Einsamkeit, Staffel 1

Queer Eye, Staffel 9

Ab 12. Dezember 2024

La Palma, Staffel 1

No Good Deed, Staffel 1

Ab 13. Dezember 2024

1992, Staffel 1

Ab 14. Dezember 2024

Iron Family, Staffel 1

Ab 17. Dezember 2024

Das Football-Rätsel: Aaron Rodgers, Staffel 1

Ab 18. Dezember 2024

El niñero, Staffel 2

Ab 19. Dezember 2024

Der Prinz der Drachen, Staffel 7

Virgin River, Staffel 6

Ab 20. Dezember 2024

UniverXO Dabiz: Kochen auf andere Art, Staffel 1

Ab 23. Dezember 2024

A Story Called Gomorrah – The Series

Ab 26. Dezember 2024

Squid Game, Staffel 2

Ab 28. Dezember 2024

Maestro in Blue, Staffel 3

Ab 31. Dezember 2024

Schitt’s Creek, Staffel 1 bis 6

